Ολυμπιακός - Προμηθέας: Ο Πλώτας έριξε απίθανη τάπα στον Γουόρντ!
Ο Νίκος Πλώτας κατέβασε τον... γενικό στον Τάισον Γουόρντ, βάζοντας υποψηφιότητα για μια από τις καλύτερες φάσεις της σεζόν.
Ο Τάισον Γουόρντ πήγε για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, όμως είχε υπολογίσει χωρίς τον Νίκο Πλώτα.
Ο διεθνής γκαρντ του Προμηθέα δεν άφησε τον αντίπαλό του και να τελειώσει την φάση, κάνοντας ένα άκρως εντυπωσιακό μπλοκ, το οποίο ξεσήκωσει τον πάγκο του Προμηθέα.
Το εντυπωσιακό μπλοκ του Πλώτα στον Γουόρντ:
