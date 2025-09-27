Ο Νίκος Πλώτας κατέβασε τον... γενικό στον Τάισον Γουόρντ, βάζοντας υποψηφιότητα για μια από τις καλύτερες φάσεις της σεζόν.

Ο Τάισον Γουόρντ πήγε για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, όμως είχε υπολογίσει χωρίς τον Νίκο Πλώτα.

Ο διεθνής γκαρντ του Προμηθέα δεν άφησε τον αντίπαλό του και να τελειώσει την φάση, κάνοντας ένα άκρως εντυπωσιακό μπλοκ, το οποίο ξεσήκωσει τον πάγκο του Προμηθέα.