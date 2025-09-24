Σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατάφερε να επικρατήσει με 93-91 της μαχητικής Κιριάτ και να εξασφαλίσει την παρουσία της στα ημιτελικά του League Cup, με τον Λόνι Γουόκερ να ηγείται στο σκοράρισμα.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του League Cup, όμως χρειάστηκε να περάσει από… 40 κύματα, απέναντι στην Κιριάτ, την οποία λύγισε με 93-91. Η ομάδα του κόουτς Κάτας δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό και το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (23-19), ωστόσο η Κιριάτ αντέδρασε και έφερε το ματς στα ίσα στο ημίχρονο (42-42). Στην τρίτη περίοδο η Μακάμπι διατήρησε ένα μικρό προβάδισμα (66-62), όμως το φινάλε ήταν... θρίλερ, με το τελικό 93-91 να της δίνει την πρόκριση.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Λόνι Γουόκερ με 24 πόντους, έχοντας ακόμη 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Σόρκιν, που πρόσθεσε 11 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από πλευράς Κιριάτ, ο Χολ ξεχώρισε με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, ο Λόκι σημείωσε 17 πόντους, ενώ ο Νιλ έκανε double double με 11 πόντους και 11 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 42-42, 66-62, 93-91

Maccabi Tel Aviv MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST TO STL BLK PF +/- DFL REC VPS PIR # Players M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 2 Jimmy Clark III 19:24 10 3/7 42.9% 1/4 25% 2/3 66.7% 2/2 100% 0 2 2 3 3 0 0 1 -5 2 5 1.75 11 3 Marcio Santos 14:12 6 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 4/6 66.7% 2 2 4 0 1 0 1 1 5 0 1 1.20 9 4 Gur Lavy 12:19 10 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 2/2 100% 1 0 1 2 1 0 0 2 5 1 3 2.63 13 7 Oren Sahar 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 8 * Lonnie Walker IV 26:46 24 8/18 44.4% 4/8 50% 4/10 40% 4/5 80% 0 3 3 2 3 0 0 4 -2 5 7 1.29 16 9 * Roman Sorkin 26:44 11 4/5 80% 4/4 100% 0/1 0% 3/4 75% 2 5 7 0 2 0 0 2 0 0 0 1.64 15 10 * Oshae Brissett 20:09 10 2/8 25% 1/5 20% 1/3 33.3% 5/6 83.3% 3 3 6 1 1 1 0 4 1 0 3 1.04 12 11 Will Rayman 16:14 9 3/3 100% 2/2 100% 1/1 100% 2/4 50% 3 0 3 1 0 0 0 3 10 0 1 2.00 12 12 John DiBartolomeo 14:59 4 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 2/2 100% 0 1 1 1 0 0 0 2 4 0 0 1.17 5 21 Jeff Dowtin Jr. 23:15 4 2/8 25% 2/7 28.6% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 3 0 0 2 1 5 1 2 1.14 2 22 * TJ Leaf 10:00 4 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 2/2 100% 2 2 4 0 2 0 1 0 -8 0 0 0.80 3 45 * Tamir Blatt 15:58 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1/1 100% 0 0 0 6 2 0 0 1 -5 0 1 1.50 3 Team/Coaches 1 4 5 0 TOTAL 93 29/65 44.6% 21/43 48.8% 8/22 36.4% 27/34 79.4% 14 24 38 19 15 11 1 21 9 23 1.47 106