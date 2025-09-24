Μακάμπι Τελ Αβίβ - Κιριάτ 93-91: Με κορυφαίο Γουόκερ προκρίθηκε στα ημιτελικά του League Cup

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Κιριάτ 93-91: Με κορυφαίο Γουόκερ προκρίθηκε στα ημιτελικά του League Cup

Ευτυχία Οικονομίδου
Λόνι Γουόκερ

Σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατάφερε να επικρατήσει με 93-91 της μαχητικής Κιριάτ και να εξασφαλίσει την παρουσία της στα ημιτελικά του League Cup, με τον Λόνι Γουόκερ να ηγείται στο σκοράρισμα.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του League Cup, όμως χρειάστηκε να περάσει από… 40 κύματα, απέναντι στην Κιριάτ, την οποία λύγισε με 93-91. Η ομάδα του κόουτς Κάτας δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό και το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (23-19), ωστόσο η Κιριάτ αντέδρασε και έφερε το ματς στα ίσα στο ημίχρονο (42-42). Στην τρίτη περίοδο η Μακάμπι διατήρησε ένα μικρό προβάδισμα (66-62), όμως το φινάλε ήταν... θρίλερ, με το τελικό 93-91 να της δίνει την πρόκριση.

 

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Λόνι Γουόκερ με 24 πόντους, έχοντας ακόμη 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Σόρκιν, που πρόσθεσε 11 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από πλευράς Κιριάτ, ο Χολ ξεχώρισε με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, ο Λόκι σημείωσε 17 πόντους, ενώ ο Νιλ έκανε double double με 11 πόντους και 11 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 42-42, 66-62, 93-91

Maccabi Tel AvivMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTTOSTLBLKPF+/-DFLRECVPSPIR
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
2Jimmy Clark III19:24103/742.9%1/425%2/366.7%2/2100%02233001-5251.7511
3Marcio Santos14:1261/333.3%1/333.3%0/00%4/666.7%224010115011.209
4Gur Lavy12:19104/580%4/580%0/00%2/2100%101210025132.6313
7Oren Sahar00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000.000
8* Lonnie Walker IV26:46248/1844.4%4/850%4/1040%4/580%03323004-2571.2916
9* Roman Sorkin26:44114/580%4/4100%0/10%3/475%257020020001.6415
10* Oshae Brissett20:09102/825%1/520%1/333.3%5/683.3%336111041031.0412
11Will Rayman16:1493/3100%2/2100%1/1100%2/450%3031000310012.0012
12John DiBartolomeo14:5941/250%1/1100%0/10%2/2100%011100024001.175
21Jeff Dowtin Jr.23:1542/825%2/728.6%0/10%0/00%022300215121.142
22* TJ Leaf10:0041/425%1/425%0/00%2/2100%22402010-8000.803
45* Tamir Blatt15:5810/20%0/00%0/20%1/1100%00062001-5011.503
Team/Coaches1450
TOTAL9329/6544.6%21/4348.8%8/2236.4%27/3479.4%1424381915111219231.47106

Kiryat AtaMINPTSFG2P3PFTREBASTTOSTLBLKFOULS+/-DFLRECVPSPIR
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBTREBPF
5* Tomer Asayag26:32125/1050%4/944.4%1/1100%1/250%12354104-2021.3813
7* Jemaya Neal31:33114/757.1%2/2100%2/540%1/1100%1451131042022.3323
10Noah Locke20:16176/1540%2/450%4/1136.4%1/250%011021028010.747
11Adam Sherbakov00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000.000
13* Bodie Hume17:4183/837.5%1/1100%2/728.6%0/00%03311105-7010.682
15Ilay Dolinski17:3473/560%3/475%0/10%1/333.3%134121143031.067
22Itay Movsovich00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000.000
23Gal Beitner09:5331/1100%0/00%1/1100%0/00%01101004-4110.60-1
25* Malik Hall32:09188/1172.7%8/1172.7%0/00%2/633.3%527232022021.6524
35* Darius Hannah27:0473/742.9%3/560%0/20%1/250%32504025-8020.591
41Dor Anavi00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000.000
99Yuval Hochstadter17:1884/757.1%4/666.7%0/10%0/00%04410012-4011.609
Team/Coaches3255
Total9137/7152.1%27/4264.3%10/2934.5%7/1643.8%14243821207428211151.1890
     

