Ένα εντυπωσιακό graffiti με τον Νίκο Γκάλη κοσμεί πλέον τον τοίχο έξω από το γυμναστήριο του ΑΠΘ.

Ο Νίκος Γκάλης είναι ένας από τους ζωντανούς θρύλους του ελληνικού αθλητισμού, έχοντας αφήσει το στίγμα του γενικότερα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και πόσο μάλλον στη Θεσσαλονίκη.

Ο street artist Goat 88, έκανε ένα τρομερό graffiti έξω από το γυμναστήριο του ΑΠΘ, έχοντας ζωγραφίσει το πρόσωπο του Νίκου Γκάλη μπροστά από την ελληνική σημαία. Ο ίδιος ο «γκάνγκστερ», το 2023 είχε τιμηθεί για την προσφορά του στον αθλητισμό με τελετή αναγόρευσής του σε Επίτιμο Διδάκτορα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.