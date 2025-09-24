Νίκος Γκάλης: Εντυπωσιακό graffiti έξω από το γυμναστήριο του ΑΠΘ
Ο Νίκος Γκάλης είναι ένας από τους ζωντανούς θρύλους του ελληνικού αθλητισμού, έχοντας αφήσει το στίγμα του γενικότερα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και πόσο μάλλον στη Θεσσαλονίκη.
Ο street artist Goat 88, έκανε ένα τρομερό graffiti έξω από το γυμναστήριο του ΑΠΘ, έχοντας ζωγραφίσει το πρόσωπο του Νίκου Γκάλη μπροστά από την ελληνική σημαία. Ο ίδιος ο «γκάνγκστερ», το 2023 είχε τιμηθεί για την προσφορά του στον αθλητισμό με τελετή αναγόρευσής του σε Επίτιμο Διδάκτορα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Δείτε το εντυπωσιακό graffiti
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.