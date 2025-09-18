Όσα χρόνια και αν περάσουν, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα θυμούνται για πάντα το «πεταχτάρι» του Γιώργου Πρίντεζη σε σημείο... παραλογισμού, με τον ίδιο όμως να διατηρεί το χιούμορ του.

Αν υπάρχει ένα στιγμιότυπο που ένας φίλαθλος του Ολυμπιακού δεν πρόκειται να το ξεχάσει ποτέ, και ειδικά... μπασκετικός, είναι το «πεταχτάρι» του Γιώργου Πρίντεζη στην Κωνσταντινούπολη το 2012 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Έχουν περάσει από τότε πάνω από 13 χρόνια, αλλά υπάρχουν φίλοι των «ερυθρόλευκων» που δεν πρόκειται ποτέ να βγάλουν από τη μνήμη τους ούτε το στιγμιότυπο αυτό καθ' αυτό, ούτε την έκρηξη συναισθημάτων που προκάλεσε η εξέλιξη που είχε εκείνος ο τελικός.

Απόδειξη για αυτό αποτελεί το γεγονός ότι ένας φίλος του Ολυμπιακού αποφάσισε να κάνει ένα τατουάζ στο μπράτσο του, στο οποίο δείχνει τη στιγμή που ο Πρίντεζης χαρίζει στους Πειραιώτες τη Euroleague του 2012 και μάλιστα η όλη διαδικασία δημοσιεύτηκε στα social media.

Ο Γιώργος Πρίντεζης, γνωστός για το χιούμορ του και τον αυτοσαρκασμό του, φρόντιζε να σχολιάσει δημόσια την απόφαση του οπαδού του Ολυμπιακού, γράφοντας: «Γιατί ρε καλό μου αγόρι να κουβαλάς τη μουτσούνα μου μια ζωή...».

Βέβαια, για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, στο τατουάζ δεν φαίνεται το πρόσωπο του Γιώργου Πρίντεζη, αλλά μόνο η πλάτη του τη στιγμή που αφήνει την μπάλα να αναπαυθεί στο καλάθι των Ρώσων.

Το τατουάζ και το σχόλιο του θρύλου του Ολυμπιακού: