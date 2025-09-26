Under Armour: Το απόλυτο street basketball event στο Σύνταγμα

Η Under Armour για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έφερε τη μαγεία του street basketball στην καρδιά της Αθήνας.

Μετατρέποντας την Πλατεία Συντάγματος σε ένα εντυπωσιακό γήπεδο 3x3 και μετά από δύο δυνατούς προκριματικούς γύρους στη Θεσσαλονίκη (27/6, Πλατεία Αριστοτέλους) και στον Πειραιά (11/7, Δημοτικό Θέατρο), έξι ομάδες κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να κερδίσουν την πολυπόθητη θέση στον μεγάλο τελικό της Αθήνας.

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, η καρδιά της πόλης χτυπούσε στον ρυθμό του μπάσκετ: δυνατές ομάδες, μπασκετικές προσωπικότητες, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις δημιούργησαν μια ανεπανάληπτη εμπειρία για θεατές και συμμετέχοντες.

Στο επίκεντρο, φυσικά, βρέθηκε η μάχη για το μεγάλο έπαθλο: ένα μοναδικό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η νικήτρια ομάδα θα έχει την ευκαιρία να ζήσει από κοντά τον μαγικό κόσμο του NBA και να παρακολουθήσει αγώνα των Golden State Warriors, της ομάδας του εμβληματικού Stephen Curry – τετραπλού MVP και ambassador της Under Armour.

Σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και της πολιτείας έδωσαν το «παρών», ενώ συμμετείχαν σε φιλικό διαγωνισμό ευστοχίας που στήριξε το έργο του Humanity Greece. Γιατί το σύνθημα της Under Armour, «Protect This House», σημαίνει πάνω απ’ όλα προστασία των αξιών του αθλητισμού και της κοινωνίας.

Η βραδιά είχε άρωμα… γιορτής. Το Gazzetta ήταν εκεί, μίλησε με περαστικούς, έπαιξε κουίζ, μοίρασε δώρα και κατέγραψε τον παλμό ενός event που απέδειξε ότι το μπάσκετ δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, αλλά τρόπος ζωής.

Η Under Armour συνεχίζει να στηρίζει το ελληνικό μπάσκετ και να εμπνέει τη νέα γενιά, προσφέροντας κάθε χρόνο εμπειρίες που ξεπερνούν τα σύνορα των γηπέδων.