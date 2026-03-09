Ο Σακίλ Ο' Νιλ συναντήθηκε με τον Εκατερίνα Λίσινα, η οποία έχει το ρεκόρ Γκίνες όσον αφορά το πιο ψηλό μοντέλο του κόσμου και αμέσως τα σχόλια άρχισαν να... δίνουν και να παίρνουν.

Η Εκατερίνα Λίσινα είναι πρώην μπασκετμπολίστρια και διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρωσίας έχοντας κατακτήσει, μάλιστα, το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο το 2008 όπως επίσης το ασημένιο στο Παγκόσμιο του 2006 και το τρόπαιο του Eurobasket το 2007 στην Ιταλία.

Το 2014 κρέμασε τη φανέλα της ως παίκτρια της Ντινάμο Κουρσκ και έκτοτε ασχολείται με το μόντελινγκ. Βλέπει τον κόσμο από τα 2.05 μέτρα και κατέχει το ρεκόρ Γκίνες ως το πιο ψηλό μοντέλο του κόσμου.

Πρόσφατα συνάντησε τον Σακίλ Ο' Νιλ φορώντας μάλιστα τις... πιτζάμες του, ο οποίος είχε τρυφερό ενσταντανέ μαζί της. Αποτέλεσμα; Τα σχόλια να πάρουν «φωτιά» στα social media μετά το βίντεο που ανέβασε η ίδια.