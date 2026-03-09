Σακίλ: Όταν συνάντησε το πιο ψηλό μοντέλο του κόσμου και πρώην μπασκετμπολίστρια!
Η Εκατερίνα Λίσινα είναι πρώην μπασκετμπολίστρια και διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρωσίας έχοντας κατακτήσει, μάλιστα, το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο το 2008 όπως επίσης το ασημένιο στο Παγκόσμιο του 2006 και το τρόπαιο του Eurobasket το 2007 στην Ιταλία.
Το 2014 κρέμασε τη φανέλα της ως παίκτρια της Ντινάμο Κουρσκ και έκτοτε ασχολείται με το μόντελινγκ. Βλέπει τον κόσμο από τα 2.05 μέτρα και κατέχει το ρεκόρ Γκίνες ως το πιο ψηλό μοντέλο του κόσμου.
Πρόσφατα συνάντησε τον Σακίλ Ο' Νιλ φορώντας μάλιστα τις... πιτζάμες του, ο οποίος είχε τρυφερό ενσταντανέ μαζί της. Αποτέλεσμα; Τα σχόλια να πάρουν «φωτιά» στα social media μετά το βίντεο που ανέβασε η ίδια.
@lisina15 @ShaqDieselONeal fans here? #shaq #shaquilleoneal #tallpeople #nba ♬ original sound - Ekaterina Lisina
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.