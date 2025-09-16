Πονίτκα: «Ήμουν ένα βήμα πριν από τη σήψη και δεν θα μπορούσαν να με σώσουν»

Ο Ματέους Πονίτκα, σε πρόσφατη συνέντευξή του αποκάλυψε ότι είχε πρόταση από τους Ντένβερ Νάγκετς αλλά ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Ο Ματέους Πονίτκα αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Zurnalista.pl ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας το οποίο πέρασε στο παρελθόν ενώ αναφέρθηκε επίσης στο ενδιαφέρον που είχαν για τον ίδιο οι Ντένβερ Νάγκετς.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ίδιος είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2022-23 ενώ στο EuroBasket 2025 είχε κατά μέσο όρο από 18,1 πόντους με 8,1 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ.

«Συνέβη στη Μαδρίτη. Χτυπήθηκα στη μύτη με μια μπάλα κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ήμουν γεμάτος αίματα και μου φαίνεται ότι οι φυσιοθεραπευτές έκαναν λάθος, αν και δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Μου έδεσαν τη μύτη με ταινία και σχηματίστηκαν δύο μεγάλα αιματώματα στο ρινικό μου διάφραγμα, τα οποία με δυσκόλεψαν στην αναπνοή.

Έπρεπε να πετάξουμε στην Ισπανία για δύο παιχνίδια, και αυτή η πτήση ήταν η χειρότερη της ζωής μου. Δεν μπορούσα να κάτσω ακίνητος, λιποθυμούσα. Όταν προσγειωθήκαμε, ήμουν μετά βίας ζωντανός, είχα πυρετό και το πρωί το κρεβάτι μου ήταν γεμάτο αίμα.

Δεν κοιμήθηκα για 7 ημέρες, τίποτα δεν βελτιώθηκε, ένιωθα απαίσια. Πετούσαμε για τη Μαδρίτη και πήγα σε έναν γιατρό που με εξέτασε. Την επόμενη μέρα, υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση επειδή ήμουν πολύ κοντά στο να αναπτύξω μόλυνση.

Την επόμενη μέρα, μου άλλαξαν επίδεσμο και η νοσοκόμα μου είπε: "Φίλε, πρέπει να συνέλθεις". Αποδείχθηκε ότι η μόλυνση είχε ήδη αρχίσει να δημιουργείται, και επειδή ήταν κοντά στα μάτια και τον εγκέφαλό μου, ήμουν ένα βήμα πριν από τη σήψη και δεν θα μπορούσαν να με σώσουν. Ήταν θέμα μίας, ίσως δύο ημερών».

«Δεν είχα το θάρρος να παλέψω για το όνειρό μου»

Ως προς το ενδιαφέρον από το NBA ανέφερε: «Όταν ήμουν στη Ζιελόνα Γκόρα, κάποια στιγμή μετά τον προημιτελικό του EuroCup με τη Γκραν Κανάρια, οι Ντένβερ Νάγκετς με κάλεσαν και είχα πρόταση για συμβόλαιο.

Δεν είχα αρκετή αυτογνωσία ή το θάρρος να παλέψω για το όνειρό μου. Ένιωθα ευθύνη απέναντι στην ομάδα και δεν ήθελα να την αφήσω λίγο πριν τα Playoffs.

Ωστόσο, αν μου έλεγαν: "Ματέους, φύγε, και θα καλύψουμε τη μισή ομάδα με αυτά τα χρήματα", θα ήμουν εντάξει και με αυτό. Θα ήξερα πως και με αυτόν τον τρόπο έκανα κάτι για το καλό της ομάδας.

Δεν έβλεπα πιθανότητες να μείνω εκεί μακροπρόθεσμα. Εκείνη την περίοδο, δεν ήμουν ψυχολογικά έτοιμος να λειτουργήσω εκεί.

Υπήρχαν κάποια τηλεφωνήματα, κάποιες προτάσεις συμβολαίων, αλλά ήταν δεκαήμερα»..