Και όμως γίνεται: Με πρόκριση η Ελλάδα έχει 2 ευκαιρίες για 100 απόδοση

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Λιθουανία στον προημιτελικό του Eurobasket (21:00) για να στρώσει το δρόμο για την επιστροφή στο βάθρο!

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται στους «8» και ασφαλώς θέλει να πάει ακόμα ψηλότερα στο Eurobasket, συνεχίζοντας να δίνει «τελικούς».

Η «γαλανόλευκη» μετά την πρωτιά στον όμιλο της Λεμεσού με ρεκόρ 4-1 συνεχίζει στη Ρίγα και ήδη επικράτησε στο πρώτο παιχνίδι δίχως αύριο, απέναντι στο Ισραήλ για τους «16» (84-79), με απόλυτο ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο σούπερ σταρ των Bucks είχε 37 πόντους, 18/21 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 37 αξιολόγηση, δείχνοντας στην πράξη πόσο αποφασισμένος είναι να οδηγήσει ψηλά την παρέα του, έχοντας σημαντική συμπαράσταση από Σλούκα (11 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανκολάου (8 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκη (4 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), αλλά και τον Σαμοντούροβ (7 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).

H ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100!

Σειρά έχει ο προημιτελικός με τη Λιθουανία, με την Εθνική να θέλει νίκη-πρόκριση στην τετράδα για πρώτη φορά μετά το 2009 και τέσσερις αποτυχημένες απόπειρες, ώστε να μπει στη ζώνη των μεταλλίων.

Οι Λιθουανοί βρίσκονται στους «8» μετά τη νίκη επί της οικοδέσποινας Λετονίας (88-79), με την ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις να δείχνει αγωνιστική και πνευματική αντοχή μετά την απώλεια του τραυματία Γιοκουμπάιτις, επιστρέφοντας σε οκτάδα μετά το 2015, καθώς το 2017 της είχε φράξει το δρόμο η Εθνική με θρίαμβο στους «16» (64-77).

Η Ελλάδα έχει τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει το βήμα που ψάχνει εδώ και 16 χρόνια και η νίκη με χάντικαπ -5.5 πόντων είναι στο 1.90.

Οι Λιθουανοί έχουν πολλά ψηλά κορμιά και η συνεισφορά των Ελλήνων ψηλών είναι σημαντική, με τον Σπανούλη να περιμένει σαφώς περισσότερα σε αυτόν τον προημιτελικό από τον Μήτογλου που έχει μείνει στα ρηχά στα δύο τελευταία παιχνίδια και να θέλει να επιστρέψει δυναμικά. Στο 2.20 οι Over 8.5 πόντοι του διεθνούς φόργουορντ, την ώρα που η «γαλανόλευκη» καλείται να σουτάρει πολύ καλύτερα από τα 4/25 τρίποντα με τους Ισραηλινούς καθώς στην πρώτη φάση είχε το δεύτερο καλύτερο ποσοστό σε όλη τη διοργάνωση. Στο 2.00 τα Over 10.5 εύστοχα ελληνικά τρίποντα.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

