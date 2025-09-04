Κρεμόνα - ΑΕΚ 69-82: Νίκη στο πρώτο φιλικό στην Ιταλία
Τη δεύτερή της νίκη σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδια πανηγύρισε η ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται στην Ιταλία εκεί όπου κατάφερε να επικρατήσει της Κρεμόνα με 82-69. Ο αγώνας έγινε στο πλαίσιο του Valtellino Summer League.
Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα ξεκίνησε με τους Φλιώνη, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Γκρέι και Σίλβα στο αρχικό σχήμα. Έδειξε εξ αρχής την κυριαρχία της και προηγήθηκε στο ημίχρονο με 41-31. Στο 2ο συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και βρέθηκε να προηγείται στο 33’ με 70-55, στη μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα.
Δεν χρησιμοποιήθηκε ο Νίκος Χουχούμης, ενώ δε συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος αποχώρησε για την Ελλάδα, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του παππού του.
Η «Βασίλισσα» θα αντιμετωπίσει αύριο (Παρασκευή 05/09, 20:00 ώρα Ελλάδας) στο Σόντριο την ισχυρή Τρέντο.
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 31-41, 52-59, 69-82
Κρεμόνα (Πιερλουίτζι): Ανιγκμπόγκο 5(1), Ντ’ Αρκαντζέλι 2, Ουίλις 14(3), Τζόουνς 15(4), Καζάριν 5, Γκαρντ, Γκάλι 3(1), Βερονέζι 5(1), Μπερνς 7(2), Εντιαγέ 13(3).
ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 5, Σκορδίλης 1, Φλιώνης 9, Λεκαβίτσιους 7 (1), Αρσενόπουλος 7 (1), Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 9 (2), Μπάρτλεϊ 13 (2), Αρμς 18 ( 2 τρ., 10 ριμπ.), Σίλβα 11.
