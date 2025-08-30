Ο Γιάννης Παϊτάρης αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στο τεχνικό επιτελείο των ακαδημιών της ΑΕΚ.

Ο Γιάννης Παϊτάρης είναι ένας από τους ανθρώπους που θα πλαισιώνουν το τεχνικό επιτελείο των ακαδημιών της ΑΕΚ. Ο ίδιος είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ ενώ έχει υπάρξει μεταξύ άλλων προπονητής στον Λεύκιππο Ξάνθης, στην ακαδημία του ΠΑΟΚ, έχει εργαστεί ως αναλυτής στη Starwings Basel ενώ ήταν στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Παίδων που έλαβε μέρος στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U16.

Η ΑΕΚ ΒC ACADEMY συνεχίζει τις δομικές αλλαγές με στόχο τη βελτίωσή μας σε όλα τα επίπεδα.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας είμαστε στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσουμε, ότι το επιτελείο των έμπειρων προπονητών μας θα ενισχύσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιάννης Παϊτάρης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γιάννης Παϊτάρης είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ του Δημοκρατείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή Α΄ κατηγορίας (ΣΕΠΚ).

Έχει εργαστεί ως προπονητής στον Άθλο Ξάνθης, στον Λεύκιππο Ξάνθης και στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ, ενώ παράλληλα συνεργάστηκε ως «analyst» στη Starwings Basel (Ελβετία).

Υπήρξε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Παίδων (U16) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που διεξήχθη πρόσφατα στην Τιφλίδα.

Επιπλέον, δίδασκε στο «Alfa Sports Analysis Diploma», με εξειδίκευση στη χρήση σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης και scouting.

Κόουτς, καλώς όρισες στην Ακαδημία μας.