ΗΠΑ - Ουρουγουάη 83-70: Με κομβικό Γκραντ και Σμαρτ στα ημιτελικά του Americup (vid)

Γκραντ

Οι ΗΠΑ δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 83-70 της Ουρουγουάης και να προκριθούν έτσι στα ημιτελικά του Americup.

Οι ΗΠΑ δικαιολόγησε τον τίτλο του φαβορί και τσέκαρε το εισιτήριο της για τα ημιτελικά του Americup. Oι Αμερικανοί επικράτησαν με 83-70 της Ουρουγουάης και θα κοντραριστούν με τη Βραζιλία στα ημιτελικά.

Οι Ουρουγουανοί το πάλεψαν μέχρι το 37' όντας πίσω με 8 πόντους, αλλά στη συνέχεια η Team USA έδειξε την ποιότητα και κλέιδωσε το ροζ φύλλο αγώνα.

Από την πλευρά των νικητών ο Γκραντ του Παναθηναϊκού είχε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ο Ρέινολντς του Αμαρουσίου πρόσθεσε 6 με 5 ριμπαουντ, ενώ 13 είχε ο Όγκαστ. Κορυφαίος ο Σμαρτ που τελείωσε με 27 πόντους και 5/7 τρίποντα.

Στον αντίποδα στους 17 σταμάτησε ο Βεσκόβι και 15 πρόσθεσε ο Σέρες, ωστόσο δεν ήταν αρκετοί για να χαρίσουν νίκη στην ομάδα τους.

 

     

