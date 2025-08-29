ΗΠΑ - Ουρουγουάη 83-70: Με κομβικό Γκραντ και Σμαρτ στα ημιτελικά του Americup (vid)
Οι ΗΠΑ δικαιολόγησε τον τίτλο του φαβορί και τσέκαρε το εισιτήριο της για τα ημιτελικά του Americup. Oι Αμερικανοί επικράτησαν με 83-70 της Ουρουγουάης και θα κοντραριστούν με τη Βραζιλία στα ημιτελικά.
Οι Ουρουγουανοί το πάλεψαν μέχρι το 37' όντας πίσω με 8 πόντους, αλλά στη συνέχεια η Team USA έδειξε την ποιότητα και κλέιδωσε το ροζ φύλλο αγώνα.
Από την πλευρά των νικητών ο Γκραντ του Παναθηναϊκού είχε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ο Ρέινολντς του Αμαρουσίου πρόσθεσε 6 με 5 ριμπαουντ, ενώ 13 είχε ο Όγκαστ. Κορυφαίος ο Σμαρτ που τελείωσε με 27 πόντους και 5/7 τρίποντα.
Δείτε ΕπίσηςEurobasket 2025, Αντετοκούνμπο: «Οδοστρωτήρας» κοντά στο καλάθι, τρύπησε την Ιταλία (vid)
Στον αντίποδα στους 17 σταμάτησε ο Βεσκόβι και 15 πρόσθεσε ο Σέρες, ωστόσο δεν ήταν αρκετοί για να χαρίσουν νίκη στην ομάδα τους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.