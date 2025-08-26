Η FIBA έκανε γνωστές τις ποινές που επέβαλλε σε όσους συμμετείχαν στην τρομερή σύρραξη ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Δομινικανή Δημοκρατία για το FIBA AmeriCup. Συνολικά οκτώ παίκτες και προπονητές τιμωρήθηκαν, μεταξύ αυτών και ο Χουάν Βαουλέτ.

Τα επεισόδια ανάμεσα στους μπασκετμπολίστες της Δομινικανής Δημοκρατίας και της Αργεντινής μετά το τέλος της μεταξύ τους αναμέτρησης για το FIBA AmeriCup έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Μετά το παιχνίδι όπου η Δομινικανή Δημοκρατία επικράτησε με 84-83, υπήρξε σύρραξη ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία να χτυπά αντίπαλό του και οι αθλητές να γίνονται ένα κουβάρι.

Η FIBA έκανε γνωστές τις ποινές που επέβαλλε στους εμπλεκόμενους, με αυτές να περιλαμβάνουν τόσο αποβολές όσο και χρηματικά πρόστιμα. Πιο συγκεκριμένα, ο Τζόουνς και ο Μπρέσαν αποβλήθηκαν από δύο επίσημα παιχνίδια της FIBA.

Επιπλέον, ο Φρανσίσκο Καφάρο και ο γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του από την ΑΕΚ το 2021 Χουάν Βαουλέτ, αποβλήθηκαν για ένα παιχνίδι. Ο προπονητής της εθνικής Αργεντινής, Πάμπλο Πριγκιόνι δέχθηκε πρόστιμο περίπου 2.100 ευρώ ενώ στην ομοσπονδία της Αργεντινής και της Δομινικανής Δημοκρατίας, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 20.000 ελβετικών φράγκων (21.350 ευρώ περίπου) εκ των οποίων τα 10.000 είναι με τριετή αναστολή.

Από την πλευρά των Δομινικανών, ο Χουάν Γκερέρο και ο Χουάν Σουέρο αποβλήθηκαν για ένα παιχνίδι με τον Άνχελ Ντελγκάδο να δέχεται επίσης την ίδια ποινή με τριετή αναστολή αλλά σε περίπτωση επανάληψης κάποιου αντίστοιχου περιστατικού, θα υπάρξουν επιπρόσθετα πρόστιμα και ποινές.