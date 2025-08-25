Λάσο: «Τιμή να σκέφτονται ότι θα μπορούσα να προπονήσω την εθνική ομάδα»

Ο Πάμπλο Λάσο σε δηλώσεις του σε ισπανικό μέσο μίλησε για όλη την επαγγελματική του πορεία, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να αναλάβει την εθνική Ισπανίας.

Οι δηλώσεις του Πάμπλο Λάσο

Για την τριετία του μετά την αποχώρηση από τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Η αποχώρησή μου από τη Μαδρίτη έγινε ήδη τον Ιούλιο. Δεν ήταν πλέον η κατάλληλη στιγμή για να βρω ομάδα και, επίσης, για μένα εκείνη η σεζόν ήταν η τυπική ευκαιρία για να γεμίσω τις μπαταρίες μου. Την επόμενη χρονιά πήγα στη Γερμανία, στη σεζόν με την Bayern, όπου κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις από εκείνη τη σεζόν στη Γερμανία, αλλά την επόμενη χρονιά επέστρεψα στο σπίτι μου, στη Βιτόρια, με την ιδέα ενός πρότζεκτ στο οποίο πίστευα και το οποίο, δυστυχώς, τελείωσε νωρίς».



Για την αποχώρησή του από την Μπασκόνια: «Μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα, είχα μια συζήτηση με τον πρόεδρο και προφανώς μετά τη σεζόν θεώρησε ότι έπρεπε να αλλάξουν κάποια πράγματα. Πέρασε λίγος καιρός και έμαθα ότι η Μπασκόνια άρχισε να ρωτάει για άλλους προπονητές. Τον Ιούλιο, ο ίδιος ο πρόεδρος μου είπε ότι δεν με υπολογίζουν για την επόμενη σεζόν, κάτι που έπρεπε να αποδεχτώ και το οποίο πιθανότατα καθυστέρησε επειδή έπρεπε να καταλήξουμε σε συμφωνία, καθώς είχα συμβόλαιο για τρεις σεζόν. Από τις αρχές Ιουλίου μου ανακοίνωσαν ότι δεν θα συνεχίσω, αλλά έπρεπε να βρεθεί μια συμφωνία για τη λύση του συμβολαίου. Μου μένει μια αίσθηση λύπης, γιατί επέστρεψα στη Βιτόρια με μεγάλο ενθουσιασμό».



Για τον απολογισμό της σεζόν: «Πρώτα απ' όλα, πρέπει να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας. Ως προπονητής, ίσως δεν κατάφερα να βρω το «κουμπί» ή θα έπρεπε να είχα αναζητήσει άλλους τρόπους για να εξελίξω την ομάδα. Εκτιμώ επίσης τα πράγματα που κάναμε καλά. Ήταν μια ομάδα που αποκτήθηκε αργά, ήταν σχεδόν έτοιμη. Γνωρίζαμε ότι η αρχή της σεζόν θα ήταν δύσκολη λόγω τραυματισμών και διαβατηρίων κάποιων παικτών, και ότι η είσοδός μας στο Copa del Rey κινδύνευε. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ομάδα ανταγωνίστηκε πολύ καλά στην Ευρωλίγκα. Πιστεύω ότι ο αριθμός των νικών μας είναι υψηλός για τη μέση της κατάταξης, και χάσαμε πέντε ή έξι παιχνίδια στις τελευταίες κατοχές. Αν τα είχαμε κερδίσει, η ιστορία μας στην Ευρωλίγκα θα ήταν διαφορετική. Στο πρωτάθλημα μπήκαμε στα playoff, αλλά η αρχή της σεζόν μας τιμώρησε και βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμάμαι ακόμα μια φάση στο WiZink, στο πρώτο παιχνίδι, στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου χάσαμε μια μπάλα που θα μας έδινε προβάδισμα σχεδόν 10 πόντων, και αυτή είναι η αίσθηση που σου μένει: να έχεις τα πάντα κοντά, αλλά να μην είσαι ικανός να κάνεις αυτό το βήμα μπροστά. Σαφώς, μαθήματα για βελτίωση ενόψει της επόμενης σεζόν».



Για την Μπάγερν: «Έχω πολύ καλές αναμνήσεις από την παραμονή μου στη Γερμανία. Με την Μπάγερν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο, φτάσαμε πολύ κοντά στην είσοδο στα playoff της Euroleague και η συνεργασία με τον Daniele Baiesi, τον αθλητικό διευθυντή, ήταν εξαιρετική. Είχαμε πολύ ξεκάθαρο το πού θέλαμε να πάμε ως ομάδα και ως σύλλογος. Οι παίκτες που ήταν μαζί μου εξελίχθηκαν πολύ και η ομάδα κατάφερε να ανταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο. Ήταν μια σπουδαία εμπειρία η μετάβασή μου στο εξωτερικό, αλλά όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Αυτή τη στιγμή έχω το μυαλό μου πολύ ανοιχτό σε κάθε ενδεχόμενο: να φύγω ξανά έξω, γιατί όχι. Κάθε πρωτάθλημα έχει τους κανόνες του, διαφορετικούς κανονισμούς ακόμη, και σε αναγκάζει να προσαρμοστείς. Ήταν μια σπουδαία εμπειρία και από εδώ και πέρα ανοίγουν νοητικές πόρτες: αν κατάφερα να προσαρμοστώ στη Γερμανία, σε μια διαφορετική χώρα και γλώσσα, με διαφορετικούς παίκτες και κανονισμούς, αυτό δείχνει ότι έχω ανοιχτό μυαλό για να συνεχίσω στο εξωτερικό ή να επιστρέψω στην Ισπανία, που είναι ο φυσικός μου χώρος, όπου βρίσκομαι από τότε που έκανα το ντεμπούτο μου στο πρωτάθλημα στα 16 μου χρόνια».



Για την εθνική Ισπανίας: «Πιστεύω ότι κανείς δεν θα μπορούσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο να γίνει ομοσπονδιακός προπονητής. Το ισπανικό μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα αποτελεί σημείο αναφοράς. Βλέπουμε Ισπανούς προπονητές σε όλα τα πρωταθλήματα, στο NBA, στην ACB. Το ίδιο και οι παίκτες: η φήμη τους ως ανταγωνιστικοί είναι δικαίως κερδισμένη. Το ότι κάποιος σκέφτεται ότι θα μπορούσα να προπονήσω την εθνική ομάδα είναι τιμή, μια αναγνώριση της αξίας και της πορείας σου. Η δουλειά του Sergio με την πάροδο του χρόνου ήταν πολύ καλή και είχε την τύχη να προπονήσει σπουδαίους παίκτες, πολλοί από τους οποίους χάρη και στη δουλειά που έγινε στους συλλόγους τους, η οποία ήταν εξαιρετική».



Για τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Ήμουν 11 χρόνια στη Μαδρίτη. Πρόσφατα διάβαζα ότι από 44 πιθανούς τίτλους, παίξαμε σε 33 τελικούς, με είκοσι και πλέον τίτλους. Η πορεία μου εκεί με κάνει πολύ περήφανο που προπόνησα παίκτες τόσο υψηλού επιπέδου και μια ομάδα όπως η Ρεάλ. Οι αλλαγές είναι μέρος του παιχνιδιού και πρέπει να τις αποδέχεσαι. Πιστεύω ότι η έλευση του Chacho για να ηγηθεί του τμήματος μπορεί να δώσει έναν φρέσκο αέρα, κάτι που η ομάδα χρειαζόταν, και εκτιμώ αυτή την αίσθηση της επιθυμίας για συνεχή εξέλιξη. Σε προσωπικό επίπεδο, νιώθω πολύ περήφανος που ο κόσμος συνεχίζει να εκτιμά και να αναγνωρίζει τον χρόνο μου εκεί. Η συνεργασία με τον Alberto Herreros ήταν πολύ απλή και καλή για το τμήμα. Ως προπονητής, έχω ξεκάθαρο ότι, όπως λέει και η παροιμία, πρέπει πάντα να έχεις τη βαλίτσα σου έτοιμη. Πρέπει να ξέρεις ότι η δουλειά σου μπορεί να αναγνωριστεί ή όχι, αλλά να είσαι έτοιμος να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό στην ομάδα όπου βρίσκεσαι. Στη Μαδρίτη ένιωθα πάντα πολύ αγαπητός, ως παίκτης και ως προπονητής. Οι φετινές αλλαγές με κάνουν να πιστεύω ότι είναι αλλαγές προς το καλύτερο. Θα επέστρεφα εγώ στη Μαδρίτη; Είναι μια ερώτηση όπου πάντα φαίνεται να μένει η πόρτα ανοιχτή, αλλά τώρα το βλέπω δύσκολο. Έχουν προσλάβει νέο προπονητή και τους εύχομαι καλή τύχη».