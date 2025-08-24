Οι παίκτες της Μ.Βρετανίας γύρισαν την πλάτη στους Ισραηλινούς, την ώρα του εθνικού ύμνου

Σε ματς του Κυπέλλου Εθνών Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο, η ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας γύρισε την πλάτη σε εκείνη του Ισραήλ όταν ακουγόταν ο εθνικός ύμνος των αντιπάλων.

Σε μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό προχώρησαν οι Βρετανοί. Οι παίκτες της Μεγάλης Βρετανίας επέλεξαν να γυρίσουν την πλάτη στην ομάδα του Ισραήλ όταν ακουγόταν ο εθνικός ύμνος των αντιπάλων. Φυσικά αυτό έγινε για τον πόλεμο στη Γάζα

Σύμφωνα με την Daily Mail, αυτό έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Εθνών Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο. Το ματς έγινε στην Κολωνία της Γερμανίας.

Οι προπονητές τους και οι βοηθοί φαίνεται πως δεν γνώριζαν για τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Η Daily Mail τονίζει πως η Παραολυμπιακή Επιτροπή του Ισραήλ διαμαρτυρήθηκε στη Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο και ζήτησε να υπάρξουν κυρώσεις για τους αθλητές που θα κάνουν την ίδια κίνηση στο μέλλον.