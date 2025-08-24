Ο Έλληνας προπονητής της Εθνικής Παλαιστίνης, Γιάννης Διαμαντάκος, φιλοξενήθηκε στο «ΣΠΛΙΤ», το νέο μπασκετικό podcast του Gazzetta, όπου μίλησε για την εμπειρία του στον πάγκο μιας από τις πιο ξεχωριστές εθνικές ομάδες στον κόσμο.

Τον Ιανουάριο του 2023, ο Γιάννης Διαμαντάκος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Παλαιστίνης, εξηγώντας στο «ΣΠΛΙΤ» του Gazzetta τι βλέπει στα μάτια των παικτών του όταν υψώνεται η παλαιστινιακή σημαία και ακούγεται ο Ύμνος σε διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Έλληνας προπονητής μίλησε για τη στιγμή που ένας παίκτης του είπε: «Σήμερα θέλω απλώς να παίξω για να ξεχαστώ» και αναφέρθηκε σε όλες εκείνες τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του να καθοδηγεί την Εθνική Παλαιστίνης. Ξεκαθαρίζει, δε, πως το ζητούμενο είναι ο σεβασμός προς όλες τις πλευρές.

Τι σημαίνει, λοιπόν, για έναν προπονητή να κοουτσάρει την Εθνική Παλαιστίνης; Και πώς διαχειρίστηκε το γεγονός ότι ένας αθλητής του έχασε τον αδερφό του σε βομβαρδισμό;

