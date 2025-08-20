Δείτε τί περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (20/8) με δράση σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά και με παρουσίες των Ελλήνων πρωταθλητών στο Diamond League της Λωζάνης.

Σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων είναι πλούσιο με ποδόσφαιρο, μπάσκετ αλλά και στίβο.

Η αυλαία της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας πέφτει με ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη. Ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Ηρακλή στις 17:00, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς και για τις δύο ομάδες, καθώς είμαστε εν αναμονή της έναρξης και της Super League 2. Αυτό δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους να πάρουν μια πρώτη γεύση από την αγωνιστική εικόνα των δύο αντιπάλων, σε απευθείας μετάδοση από την Cosmote Sport1.

Η δράση συνεχίζεται το βράδυ στο κλειστό του ΟΑΚΑ, όπου η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Λετονία στο πλαίσιο του τουρνουά «Ακρόπολις». Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στη δράση μετά από 113 ημέρες και το κοινό περιμένει με ανυπομονησία να δει ξανά με τη γαλανόλευκη φανέλα τον Greek Freak. Απέναντί του θα βρεθεί και ο Κρίσταπς Πορζίνγκις των Σελτικτς.

Παράλληλα, η Λωζάνη φιλοξενεί το Diamond League, όπου το ελληνικό ενδιαφέρον είναι έντονο, με την Ελίνα Τζένγκο να ρίχνεται στη μάχη του ακοντισμού στις 20:30, ενώ λίγο αργότερα, στις 21:50, ο χρυσός Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί στο μήκος. Η διοργάνωση μεταδίδεται από την ΕΡΤ3.

Σε ό,τι αφορά στο ποδοσφαιρικό μενού, στο κλείσιμο της ημέρας και συγκεκριμένα στις 22:00, διεξάγονται την ιδια ώρα τέσσερις αναμετρήσεις για τα playoffs του Champions League, με αυτή της Φενέρ κόντρα στην Μπενφίκα να ξεχωρίζει.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας: