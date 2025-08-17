Αυστραλία - Κίνα 90-89: Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Asia Cup
Ολοκληρώθηε το Asia Cup με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Αυστραλία και την Κίνα να αναδεικνύει νικητές τους Αυστραλούς με 90-89.
THREE. TIME. CHAMPIONS— Basketball Australia (@BasketballAus) August 17, 2025
📊 https://t.co/EzM6CjCQ72 #WeAreBasketball | #GoBoomers | #AsiaCup |@FIBAAsiaCup pic.twitter.com/QCuJDhlSxG
Τα «καγκουρό» έκαναν δικό τους το χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης σε ένα ματς που κρίθηκε στην... κόψη του ξυραφιού και κατέληξε σε ντέρμπι μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο παίκτης που ξεχώρισε ήταν ο Χαβιέρ Κουκς με 30 πόντους και 9 ριμπάουντ με τον Τζέιλιν Γκάλογουεϊ να ακολουθεί με 23 πόντους και 5 ριμπάουντ. Για την Κίνα μεγάλο ματς έκανε ο Χου Μινγκσουάν με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Χου Τζινκιού να είναι άξιος συμπαραστάτης με double double 20 πόντων και 10 ριμπάουντ.
Να υπενθυμίθσουμε ότι το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλου νίκησε 79-73 την Νέα Ζηλανδία και κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.
Τα δεκάλεπτα: 17-25, 42-46, 68-71, 90-89
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.