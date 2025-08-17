Ο τελικός του Asia Cup κατέληξε σε ντέρμπι με την Αυστραλία να αναδεικνύεται η μεγάλη νικήτρια με 90-89 κόντρα στην Κίνα κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Ολοκληρώθηε το Asia Cup με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Αυστραλία και την Κίνα να αναδεικνύει νικητές τους Αυστραλούς με 90-89.

Τα «καγκουρό» έκαναν δικό τους το χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης σε ένα ματς που κρίθηκε στην... κόψη του ξυραφιού και κατέληξε σε ντέρμπι μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο παίκτης που ξεχώρισε ήταν ο Χαβιέρ Κουκς με 30 πόντους και 9 ριμπάουντ με τον Τζέιλιν Γκάλογουεϊ να ακολουθεί με 23 πόντους και 5 ριμπάουντ. Για την Κίνα μεγάλο ματς έκανε ο Χου Μινγκσουάν με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Χου Τζινκιού να είναι άξιος συμπαραστάτης με double double 20 πόντων και 10 ριμπάουντ.

Να υπενθυμίθσουμε ότι το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλου νίκησε 79-73 την Νέα Ζηλανδία και κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 42-46, 68-71, 90-89