Ιράν - Νέα Ζηλανδία 79-73: Θρίαμβος για τον Σωτήρη Μανωλόπουλο που πήρε το χάλκινο μετάλλιο
Το Ιράν κατάφερε να επικρατήσει της Νέας Ζηλανδίας με 79-73 και να κατακτήσει την τρίτη θέση και μαζί και το χάλκινο μετάλλιο στο FIBA Asia Cup 2025.
Η ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου μπορεί να έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, όμως δεν έφυγε με άδεια χέρια. Ο Σεγέντ Μαχντί Τζαφάρι ξεχώρισε για τους Ιρανούς με 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ είχε και δύο κλεψίματα. Ακολούθησε ο εκπληκτικός Αρσαλάν Καζέμι με double double 16 πόντων και 16 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 28-20, 47-43, 66-54, 79-73
