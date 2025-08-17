Το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλου νίκησε 79-73 την Νέα Ζηλανδία και κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο FIBA Asia Cup 2025.

Το Ιράν κατάφερε να επικρατήσει της Νέας Ζηλανδίας με 79-73 και να κατακτήσει την τρίτη θέση και μαζί και το χάλκινο μετάλλιο στο FIBA Asia Cup 2025.

Η ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου μπορεί να έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, όμως δεν έφυγε με άδεια χέρια. Ο Σεγέντ Μαχντί Τζαφάρι ξεχώρισε για τους Ιρανούς με 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ είχε και δύο κλεψίματα. Ακολούθησε ο εκπληκτικός Αρσαλάν Καζέμι με double double 16 πόντων και 16 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 47-43, 66-54, 79-73