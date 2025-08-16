Asia Cup: Το Ιράν του Μανωλόπουλου θα παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο
Το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλου θα παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο του Asia Cup με τη Νέα Ζηλανδία μετά την βαριά ήττα από τη Αυστραλία (92-48).
Η Αυστραλία νίκησε με μεγάλη ευκολία το Ιράν με 92-48 και προκρίθηκε στον τελικό του Asia Cup, όπου θα παλέψει για το χρυσό μετάλλιο με την Κίνα.
Η ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου μπορεί να έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης, όμως θα παίξει με την Νέα Ζηλανδία με στόχο το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή (17/8 στις 14:00).
Τα δεκάλεπτα: 27-20, 51-29, 80-37, 92-48
@Photo credits: FIBA
