Το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλου θα παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο του Asia Cup με τη Νέα Ζηλανδία μετά την βαριά ήττα από τη Αυστραλία (92-48).

Η Αυστραλία νίκησε με μεγάλη ευκολία το Ιράν με 92-48 και προκρίθηκε στον τελικό του Asia Cup, όπου θα παλέψει για το χρυσό μετάλλιο με την Κίνα.

Η ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου μπορεί να έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης, όμως θα παίξει με την Νέα Ζηλανδία με στόχο το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή (17/8 στις 14:00).

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 51-29, 80-37, 92-48