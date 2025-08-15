Ο Κωστής Γόντικας συμφώνησε με την Θορ Θορλάκσχεφν και με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ισλανδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Κωστής Γόντικας έφτασε σε συμφωνία με την Θορ Θορλάκσχεφν και με αυτόν τον τρόπο θα γίνει ένας ακόμη Έλληνας παίκτης που θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Ισλανδίας.

Ο 31χρονος σέντερ (2,06 μ.) με μακρά εμπειρία από τα ελληνικά παρκέ, από το 2023 αγωνιζόταν στο Λαύριο ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μετρούσε κατά μέσο όρο από 6,7 πόντους σε 15,3 λεπτά εντός παρκέ στο επίπεδο της Stoiximan GBL.

Στο παρελθόν έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό, τον Απόλλωνα Πατρών, τον Ήφαιστο Λήμνου ενώ ακολούθησε το Περιστέρι, η ΑΕΚ, ο Ιωνικός, η Καρδίτσα και ο Κολοσσός Ρόδου.

Υπενθυμίζουμε ότι στην Ισλανδία αγωνίζεται και ο Γιάννης Αγραβάνης που την περασμένη χρονιά ήταν στην Τίνταστολ ενώ πλέον θα παίζει στην Στιάρναρ.