Το Ιράν του Μανωλόπουλου γύρισε από το -21 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του FIBA Asia Cup!

FIBA Asia Cup: Το Ιράν του Μανωλόπουλου γύρισε από το -21 και προκρίθηκε στα ημιτελικά!
Το Ιράν πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στην Κινεζική Ταϊπέι, επιστρέφοντας από το -21 λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (42-21, 19’) και επικρατώντας τελικά με 78-75.
Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του FIBA Asia Cup, όπου θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία.
Ο Μοχάμεντ Αμίνι αποτέλεσε τον κορυφαίο του Ιράν, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με 30 πόντους, 8/14 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 8/12 βολές, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Σίνα Βαχεντί, ο οποίος πρόσθεσε 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 27 λεπτά στο παρκέ.
Τα δεκάλεπτα: 11-24, 26-42, 52-64, 78-75.
