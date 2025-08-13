FIBA Asia Cup: Το Ιράν του Μανωλόπουλου γύρισε από το -21 και προκρίθηκε στα ημιτελικά!

Γιάννης Σταυρουλάκης
Το Ιράν του Μανωλόπουλου γύρισε από το -21 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του FIBA Asia Cup!

Το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλου βρέθηκε να χάνει με διαφορά 21 πόντων απέναντι στην Κινεζική Ταϊπέι, ωστόσο κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, να επικρατήσει με 78-75 και να προκριθεί στα ημιτελικά του FIBA Asia Cup, όπου θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία.

Το Ιράν πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στην Κινεζική Ταϊπέι, επιστρέφοντας από το -21 λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (42-21, 19’) και επικρατώντας τελικά με 78-75.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του FIBA Asia Cup, όπου θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία.

Ο Μοχάμεντ Αμίνι αποτέλεσε τον κορυφαίο του Ιράν, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με 30 πόντους, 8/14 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 8/12 βολές, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Σίνα Βαχεντί, ο οποίος πρόσθεσε 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 27 λεπτά στο παρκέ.

Τα δεκάλεπτα: 11-24, 26-42, 52-64, 78-75.

@Photo credits: FIBA
     

