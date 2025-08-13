Ο Άλφα Ντιαλό οδήγησε τη Γουινέα σε σπουδαία νίκη επί του φαβορί Νοτίου Σουδάν (88-80) στην πρεμιέρα του AfroBasket 2025, κερδίζοντας τον τίτλο του MVP.

Ο Άλφα Ντιαλό ξεκίνησε στο AfroBasket 2025 με εντυπωσιακό τρόπο, οδηγώντας τη Γουινέα σε μεγάλη νίκη απέναντι στο φαβορί Νότιο Σουδάν με 88-80 στην πρεμιέρα.

Ο φόργουορντ της Μονακό, που την περασμένη σεζόν ήταν καθοριστικός στην πορεία της ομάδας μέχρι τον τελικό της EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, αποφάσισε να μην ξεκουραστεί το καλοκαίρι, αλλά να να ενισχύσει την εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Κόντρα σε έναν αντίπαλο που φαινόταν πως είχε το πλεονέκτημα, ο Ντιαλό πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση σημειώνοντας 28 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ, ενώ είχε 5/10 τρίποντα, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του MVP της αναμέτρησης. Από την πλευρά του Νοτίου Σουδάν, ο Γουένιεν Γκέιμπριελ περιορίστηκε στους 6 πόντους, με την ομάδα του να γνωρίζει μια ήττα-έκπληξη στην αρχή της διοργάνωσης.