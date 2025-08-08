Ο Αθηναϊκός βοήθησε έμπρακτα στην προσπάθεια που κάνει τα τελευταία χρόνια στη Γουινέα ο Άλφα Ντιαλό μέσω του camp «Μπάσκετ για όλους». Η αθηναϊκή ομάδα, προσέφερε αθλητικά είδη στα κορίτσια που λαμβάνουν μέρος, μετά από πρωτοβουλίες της Κατερίνας Σωτηρίου (Τεχνική Διευθύντρια) και του Νίκου Ραμαντάνη (πρόεδρος).

Η ανακοίνωση του Αθηναϊκού

Η δέσμευση δεν είναι για μας απλώς μια υπόσχεση. Είναι θέμα συνείδησης και επιθυμίας. Ο Αθηναϊκός Qualco ταξίδεψε μέχρι τη Γουινέα μαζί με τον Άλφα Ντιάλο και τον δικό του τρόπο να προσφέρει στην πατρίδα του.

Το καμπ «Μπάσκετ για όλους», όπως φέτος ονομάστηκε, ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια με αποκλειστική επιθυμία του ιδίου να προσφέρει στην πατρίδα του. Στην αρχή μπορεί να ένιωσε λίγο μόνος, μπορεί να αισθάνθηκε ότι δεν προσφέρει αρκετά, όμως σταδιακά όλα αυξήθηκαν, όλα μεγάλωσαν, όλοι ήταν εκεί για να στηρίξουν την προσπάθειά του. Με είδη πρώτης ανάγκης, με τρόφιμα και, φυσικά, με πολύ, πολύ μπασκετικό υλικό. Στη μεγάλη παρέα προσφοράς και αγάπης που έχει φτιάξει ο Άλφα Ντιάλο προστέθηκε φέτος και ο Αθηναϊκός Qualco.

Με πρωτοβουλίες της τεχνικής μας διευθύντριας, Κατερίνας Σωτηρίου, και του προέδρου, πλεόν, του συλλόγου, Νίκου Ραμαντάνη, ο Αθηναϊκός ήρθε να συνεισφέρει στο μοναδικό κομμάτι που τα τελευταία χρόνια υπήρχε κενό. Τα είδη για κορίτσια, αφού μετά τα πρώτα έτη, κατόρθωσε ο Ντιάλο να διευρύνει το καμπ του και με συμμετοχές κοριτσιών. Το καμπ διανύει την τέταρτη του χρονιά, συγκεντρώνει περισσότερα από 200 παιδιά (σ.σ. φέτος δήλωσαν συμμετοχή 200 αγόρια και 90 κορίτσια) και έχει την αρωγή τόσο της ελληνικής ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, όσο και ελληνικών συλλόγων για τη συλλογή ρουχισμού και παπουτσιών, τα οποία διανέμονται στα παιδιά.

Ο Άλφα Ντιάλο μάς έστειλε σήμερα τις φωτογραφίες με τα κορίτσια να φορούν τα ρούχα του Αθηναϊκού και ήρθε να ζεστάνει ακόμα περισσότερο την καρδιά μας. Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να βρουν πληροφορίες ΕΔΩ!