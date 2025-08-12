Μια φιλική μονομαχία ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Δήμαρχο Βασίλη Ξυπολυτά έγινε αφορμή να παρουσιαστούν οι μεγάλες επενδύσεις της Κηφισιάς σε αθλητικές υποδομές – από νέα κλειστά γήπεδα και ανακαινίσεις ανοιχτών χώρων, μέχρι το πολυαναμενόμενο Δημοτικό Κολυμβητήριο.

Όταν η μάχη δεν είναι άνιση.

Μπορεί στο παρκέ να μην υπήρχε καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο… MVP, αλλά στη μάχη για τον αθλητισμό στην Κηφισιά, ο Δήμαρχος Βασίλης Ξυπολυτάς δείχνει ότι παίζει πάντα για τη νίκη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στην πόλη και φόρεσε ξανά το χαμόγελό του, αυτή τη φορά απέναντι στον Δήμαρχο, σε ένα φιλικό «μονό» που έκλεψε την παράσταση. Μια στιγμή χαράς και επικοινωνίας, που ήρθε να φωτίσει τον ευρύτερο στόχο: η Κηφισιά να γίνει σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό.

Η δημοτική αρχή έχει θέσει πολύ ψηλούς στόχους και φέτος κατασκευάζει σειρά γηπέδων. Μεταξύ των οποίων 3 νέα κλειστά γήπεδα μπάσκετ βόλεϊ. Το πρώτο στην περιοχή των Αδαμών, δωρεά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ από το Tatoi Club. Το δεύτερο κλειστό στην κάτω Κηφισιά με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών και το τρίτο στο Ζηρίνειο με ίδιους πόρους του Δήμου.

Φέτος επίσης ο δήμος Κηφισιάς ανακαινίζει 8 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ και τένις. Ενώ και η εταιρία Novibet με δωρεά της, ανακαίνισε ένα γήπεδο μπάσκετ και δημιούργησε και ένα νέο γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στις εργατικες κατοικίες Κηφισιάς.

Τέλος μεγάλο νέο για τα δεδομένα της Κηφισιάς είναι και η ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκου Χαρδαλιά, ότι το 2026 η Περιφέρεια Αττικής θα δημοπρατήσει το Νέο Δημοτικό Κολυμβητήριο Κηφισιάς, έργο το οποίο αναμένει ο δήμος τα τελευταία 20 χρόνια.

Για τον Βασίλη Ξυπολυτά, ο αθλητισμός δεν είναι «πολυτέλεια», αλλά βασικό κομμάτι της καθημερινότητας της πόλης. Και η εικόνα του να προσπαθεί να μαρκάρει τον Greek Freak μπορεί να ήταν άνιση, αλλά το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: στον αγώνα για καλύτερες ευκαιρίες άθλησης για όλους, η Κηφισιά παίζει πάντα δυνατά.