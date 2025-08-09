Ο Σάσα Βεζένκοβ βρίσκεται μεν στην Βουλγαρία, όμως δεν ενίσχυσε την Εθνική ομάδα της χώρας του στο παιχνίδι με την Ολλανδία.

Η Βουλγαρία αντιμετωπίζει την Ολλανδία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Σάσα Βεζένκοβ να μην ενισχύει την εθνική ομάδα της χώρας του σε αυτή την αναμέτρηση.

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ από τη Βουλγαρία, ο Σάσα Βεζένκοβ βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία ανάρρωσης από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον αστράγαλο, με αποτέλεσμα να μην είναι στο 202.

Παρόλα αυτά, ο Σάσα Βεζένκοβ βρέθηκε στο πλευρό της εθνικής, παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση.