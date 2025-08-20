Ευρωμπάσκετ 2025 - Το πρόγραμμα, οι αγώνες, τα φαβορί και οι παίκτες «κλειδιά»!

Όλα όσα θα πρέπει να ξέρεις για το που θα δεις τους αγώνες του Ευρωμπάσκετ, ποιες ομάδες είναι σε κάθε όμιλο, το πρόγραμμα για τους αγώνες της Εθνικής μας, τα φαβορί και γενικές πληροφορίες για τη διοργάνωση.

Ημερομηνίες 27 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου

Διοργανώτριες Χώρες -> Κύπρος, Λετονία, Φινλανδία, Πολωνία.

👀 Που θα το δεις

Τηλεοπτική κάλυψη θα υπάρχει από την ΕΡΤ για όλους τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδος. Θα υπάρχει επίσης κάποιους επιλεγμένους αγώνες, και από συνδρομητικό κανάλι. Μπορείς να δεις όλους τους αγώνες του Ευρωμπάσκετ σε Livestreaming μέσα από την πλατφόρμα της Stoiximan απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την απόλυτη εμπειρία.

Οι Όμιλοι

Α (Ρίγα - Λετονία)

Σερβία - Λετονία - Τσεχία - Τουρκία - Εσθονία - Πορτογαλία

Β (Τάμπερε - Φινλανδία)

Γερμανία - Λιθουανία - Μαυροβούνιο - Φινλανδία - Μ.Βρετανία - Σουηδία

C (Λεμεσός - Κύπρος)

Ισπανία - Ελλάδα - Ιταλία - Γεωργία - Βοσνία - Κύπρος

D (Κατόβιτσε - Πολωνία)

Γαλλία - Σλοβενία - Πολωνία - Ισραήλ - Βέλγιο - Ισλανδία



Το πρόγραμμα της Εθνικής στον Όμιλο

Πέμπτη 28 Αυγούστου κόντρα στην Ιταλία

Σάββατο 30 Αυγούστου κόντρα στην Κύπρο

Κυριακή 31 Αυγούστου κόντρα στην Γεωργία

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου κόντρα στη Βοσνία

Πέμπτη Σεπτεμβρίου κόντρα στην Ισπανία

🏆 Τα φαβορί

Σερβία: Θεωρείται το απόλυτο φαβορί, με κορμό γεμάτο αστέρια (θα είναι τρομακτικά ισχυρή εφόσον έχει στη σύνθεσή της και τον Νίκολα Γιόκιτς) και άριστο ρεκόρ 6‑0 στα προκριματικά. Απόδοση Κατάκτησης



Γερμανία: Πρωταθλήτρια κόσμου, με παίκτες όπως ο Φραντζ Βάγκνερ, ο Ντένις Σρέντερ και με εξαιρετικές πιθανότητες βάσει αποδόσεων. Απόδοση Κατάκτησης



Γαλλία: Τεράστιο βάθος ρόστερ, διαχρονικά ισχυρή ομάδα που πλασσάρεται 3η στις πιθανότητες κατάκτησης . Απόδοση Κατάκτησης



Ισπανία: Μετά από 5 κατακτήσεις και μία εικοσαετή κυριαρχία, είναι σε μια φάση ανανέωσης αλλά παραμένει μέσα στα φαβορί. Απόδοση Κατάκτησης



Σλοβενία: “Εναλλακτικό” φαβορί με πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς, που απειλεί με το ταλέντο του. Απόδοση Κατάκτησης



Ελλάδα: Έχοντας στο ρόστερ τον Γ.Αντετοκούνμπο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί, αφού η φετινή ομάδα συνδυάζει ταλέντο νέων παικτών αλλά και εμπειρίας. Απόδοση Κατάκτησης

Η Εθνική Ελλάδας: Δυνατότητες & Κλειδιά

Σκληρός όμιλος

Η Ελλάδα είναι σε έναν δύσκολο Όμιλο μαζί με Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Γεωργία & Βοσνία/Ερζ. Συγκεκριμένα στην Λεμεσό της Κύπρου από τις 28 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου .

Κεντρικά πρόσωπα:

Αδιαμφισβήτητα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το πιο ισχυρό χαρτί για να ανέβει ξανά η Εθνική μας στο βάθρο. Εκτός του Γιάννη όμως, το φετινό ρόστερ είναι ένα κράμα παικτών που έχουν θριαμβεύσει με τη διαδρομή τους στα γήπεδα της Ευρώπης, αλλά και νέων παρουσιών στο επίπεδο αυτό, που αναμένεται να πάρουν τη σκυτάλη στο μέλλον



Το Last Dance

Το Ευρωμπάσκετ 2025 αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα του ελληνικού φίλαθλου κοινού, όχι μόνο για τη δυναμική παρουσία της Εθνικής Ελλάδας, αλλά και επειδή ίσως αποτελεί την τελευταία μεγάλη ευκαιρία για μια «χρυσή» φουρνιά παικτών να διεκδικήσει ένα μετάλλιο. Πολλοί από τους βασικούς αθλητές της ομάδας – όπως οι Παπανικολάου και Σλούκας και ενδεχομένως ακόμη και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θεωρείται πιθανό ότι δεν θα συμμετέχουν στο επόμενο μεγάλο ραντεβού των εθνικών ομάδων.



Αυτό προσδίδει στο τουρνουά έναν ιδιαίτερο συναισθηματικό και ιστορικό χαρακτήρα, καθώς η επιτυχία δεν θα είναι απλώς ένα αγωνιστικό επίτευγμα, αλλά και μια συμβολική επιβράβευση μιας γενιάς που έχει προσφέρει πολλά χωρίς να κατακτήσει κάποιο ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο μετάλλιο με την Εθνική Ανδρών.

