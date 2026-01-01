Σάβιτς στο Gazzetta: «Ο Γκεοργκίεφ μπορεί να εξελιχθεί σε παίκτη – κλειδί για την ΑΕΚ, είναι πολεμιστής!»

Ο Νίκολα Σάβιτς, συμπαίκτης του Γκεοργκίεφ στη Σλάβια Σόφιας, μιλάει στο Gazzetta για το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ.

Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ αποτελεί και επίσημα το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ για την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, με τον Βούλγαρο αμυντικό να έχει ήδη ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο μέχρι πρότινος συμπαίκτης του Γκεοργκίεφ στη Σλάβια Σόφιας, Νίκολα Σάβιτς, μιλάει στο Gazzetta και περιγράφει ως «πολεμιστή», τον «κιτρινόμαυρο» πλέον Βούλγαρο αμυντικό.

Μάλιστα, τα λόγια του Σάβιτς έχουν ξεχωριστή σημασία, καθώς γνωρίζει τον Γκεοργκίεφ όσο λίγοι, μιας και στα περισσότερα ματς της Σλάβια Σόφιας, αποτελούσε τον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας της ομάδας της πρωτεύουσας.

«Πριν αναφέρω οτιδήποτε άλλο, θέλω να σημειώσω ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό παιδί. Είναι ένας σπουδαίος χαρακτήρας», ήταν τα πρώτα λόγια του Σάβιτς.

Στη συνέχεια, ζητήσαμε την γνώμη του Σέρβου κεντρικού αμυντικού για την μετακίνηση του Γκεοργκίεφ στους κιτρινόμαυρους, αλλά και το κατά πόσον θεωρεί πως μπορεί ο άλλοτε συμπαίκτης του να βοηθήσει το ελληνικό κλαμπ. «Είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ. Έχει μεγάλη προοπτική και μπορεί να εξελιχθεί σε έναν παίκτη – κλειδί για την ΑΕΚ, στην αμυντική γραμμή. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος για την μεταγραφή του στην ελληνική ομάδα».

Για τα θετικά στοιχεία που διακρίνει ο Σάβιτς στο παιχνίδι του Γκεοργκίεφ, ο πρώτος εξήγησε ότι «είναι πολύ καλά προετοιμασμένος, τόσο από φυσικής, όσο και από πνευματικής πλευράς», προσθέτοντας, μάλιστα, ότι «είναι ένας πολεμιστής!».

Ζητώντας από τον Σέρβο ποδοσφαιριστή να σκιαγραφήσει τον χαρακτήρα του νέου παίκτη της ΑΕΚ, αλλά και την επίδραση που αυτός έχει στο κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια, ο πρώτος σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «όπως ανέφερα και στο ξεκίνημα, πρόκειται για έναν υπέροχο χαρακτήρα, μία όμορφη προσωπικότητα».

Το ερώτημα που τίθεται πάντα, ειδικά στις χειμερινές μεταγραφικές προσθήκες, έχει να κάνει με το πόσο άμεσα μπορεί ένας παίκτης να προσαρμοστεί στο νέο του επαγγελματικό περιβάλλον και να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Σε αυτό, ο Σάβιτς εμφανίστηκε σίγουρος για τον Γκεοργκίεφ επισημαίνοντας ότι «θεωρώ ότι θα προσαρμοστεί πολύ γρήγορα και θα είναι έτοιμος να βοηθήσει. Αυτό διότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που είναι πάντα ανοιχτός στο να μαθαίνει».

Για το πως εισέπραξαν αυτός και οι συμπαίκτες του στη Σλάβια Σόφιας την είδηση της μετακίνησης του Βούλγαρου αμυντικού στην ΑΕΚ, ο Σάβιτς υποστήριξε ότι «η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε προλάβει να συζητήσουμε κάτι ως τώρα, όμως, όλοι γνωρίζουμε πως πήρε μεταγραφή για μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει».

Τέλος, με δεδομένο ότι πρόκειται για Σέρβο ποδοσφαιριστή και άρα συμπατριώτη του τεχνικού της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, ζητήσαμε από τον Σάβιτς να μας απαντήσει για το αν πιστεύει πως η παρουσία του δεύτερου θα βοηθήσει τον Γκεοργκίεφ. «Ναι, είμαι σίγουρος ότι αυτό θα τον βοηθήσει πολύ. Οτιδήποτε έχω ακούσει για τον προπονητή Μάρκο είναι θετικό και όλοι έχουν να πουν όμορφα πράγματα για αυτόν», ήταν τα λόγια του κεντρικού αμυντικού της Σλάβια Σόφιας.