Χαμός στη Γκαμπόν μετά τον αποκλεισμό από το Copa Africa, καθώς η κυβέρνηση της χώρας ανέστειλε τη λειτουργία της εθνικής κι απέκλεισε από τις κλήσεις τον Ομπαμεγιάνγκ!

Δεν πήραν και πολύ καλά στη Γκαμπόν τον αποκλεισμό τους από το Copa Africa. Η ομάδα του Ομπαμεγιάνγκ τερμάτισε ουραγός του ομίλου της χωρίς να καταφέρει να συλλέξει κάποιον βαθμό και αποχαιρέτησε από νωρίς διοργάνωση, πυροδοτώντας ακραίες αντιδράσεις από την κυβέρνηση της χώρας.

Συγκεκριμένα η κυβέρνηση της Γκαμπόν αποφάσισε να αναστείλει την λειτουργία της εθνικής ομάδας της χώρας επ΄αορίστον ως τιμωρία για τις εμφανίσεις της ομάδας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, χαρακτηρίζοντας την εικόνα της ως ντροπιαστική με ανακοίνωση που εξέδωσε στην δημόσια τηλεόραση.

Σε μια άνευ προηγούμενου «έκρηξη» καρατομήθηκαν ολόκληρο το τεχνικό επιτελείο, καθώς και ποδοσφαιριστές βαρόμετρα όπως οι Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και Μπρούνο Εκουέλε Μανγκά, οι οποίοι αποκλείστηκαν από μελλοντικές κλήσεις στην εθνική.

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης έχει προκαλέσει σάλο στον κόσμο του ποδοσφαίρου, με τα κορυφαία ΜΜΕ του πλανήτη να μεταδίδουν την ακραία αντίδραση των Αφρικανών για τον αποκλεισμό τους από τη φάση των ομίλων.

Θυμίζουμε πως το Γκαμπόν γνώρισε τρεις ήττες από Καμερούν, Μοζαμβίκη κι Ακτή Ελεφαντοστού κι αποχώρησε με σκυμμένο το κεφάλι από τα γήπεδα του Μαρόκου.