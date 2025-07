Στην Κλουζ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νέιθαν - Μένσα ο οποίος τη προηγούμενη σεζόν βρέθηκε στον Ολυμπιακό.

Μετά το σύντομο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό, ο 27χρονος Γκανέζος σέντερ βρέθηκε στην Μακάμπι Τελ Αβίβ από την οποία αποτέλεσε παρελθόν τον περασμένο μήνα.

Παρόλα αυτά δεν άργησε να βρει τον επόμενη σταθμό της καριέρας του καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα από την Κλουζ, με τον ίδιο να γίνεται από εδώ και στο εξής κάτοικος Ρουμανίας.

O Νέιθαν Μένσα αγωνίστηκε σε όλα και όλα 6 ματς στην Stoiximan GBL έχοντας κατά μέσο όρο 5.2 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 τάπα ενώ πάτησε δύο φορές και τα παρκέ της Euroleague με συνολικό χρόνο συμμετοχής μόλις 02:47 λεπτά.

Nathan Mensah is our new big man 🔝🔥 pic.twitter.com/ypvUh59WWd