Γλυνιαδάκης: «Μου αρέσει το κομμάτι της διοίκησης, θα με ενδιέφερε να διοικήσω και στην Ελλάδα αλλά το θεωρώ δύσκολο»

Ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης, μίλησε για τη φοίτησή του στο πρόγραμμα Time Out της FIBA ενώ αποκάλυψε ότι κάποια στιγμή θα ήθελε να ασχοληθεί με το κομμάτι της διοίκησης σε κάποια ελληνική ομάδα, ωστόσο αυτό ακόμα μοιάζει να είναι δύσκολο.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΣΑΚ και άλλοτε παίκτης των Σιάτλ Σουπερσόνικς με μακρά καριέρα στα ελληνικά παρκέ, Ανδρέας Γλυνιαδάκης, μίλησε για την εμπειρία του από το πρόγραμμα Time Out της FIBA, το οποίο αφορά τη διπλή καριέρα.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στα project με τα οποία ασχολείται σε συνεργασία με τη FIBA, μίλησε για το players friendly πρόγραμμα, για το BCL ενώ αποκάλυψε ότι απέκτησε το κίνητρο ώστε να τελειώσει τη φοίτησή του στη γυμναστική ακαδημία.

Για το πως έμαθε το Time Out και για τις λεπτομέρειες αυτού ανέφερε: «Καταρχήν, άκουσα και το time out από την Κατερίνα Σωτηρίου, που το τελείωσε. Μπήκα στο site της FIBA και διάβασα περί τίνος πρόκειται, ποια είναι η διαδικασία και ήταν ένα πρόγραμμα που πρέπει να σε προτείνει και η ομοσπονδία της χώρας σου για να το παρακολουθήσεις. Κάτι το οποίο έγινε.

Εγώ παρακολουθούσα το πρόγραμμα όσο έπαιζα. Έχω παρακολουθήσει πάνω από 20 διαφορετικά online classes κυρίως από το Coursera, που έχει μαθήματα από πολύ γνωστά Πανεπιστήμια της Αμερικής κυρίως. Αυτό ήταν ένα online αλλά και δια ζώσης 18μήνο πρόγραμμα και πίστεψα ότι μπορώ να το κάνω στα αγγλικά και να το υλοποιήσω.

Η διπλή καριέρα των αθλητών είναι το καλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για αθλητές που έχουν παίξει είτε σε εθνικές ομάδες είτε σε πολύ ψηλό επίπεδο στην Ευρώπη. Το διοργανώνει η FIBA οπότε θέλησα να δω ποια είναι τα skills που μπορεί να παρέχει το πρόγραμμα και πως αυτά μπορεί να μου χρησιμεύσουν στη ζωή μετά των αθλητισμό».

Πιο συγκεκριμένα για το πρόγραμμα που ακολούθησε ο ίδιος είπε: «Είναι ένα συνολικό πρόγραμμα που εκπαιδεύει ή καλλιεργεί έναν συνδυασμό βασικών skills και κυρίως διοικητικών. Δηλαδή sports marketing και management. Eφόσον μάλιστα επιθυμείς να πάρεις πτυχίο ή μεταπτυχιακό σε αυτούς τους τομείς μπορείς να το κάνεις αφού το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με το Νορθούμπρια. Έτσι αυτά τα μαθήματα μπορούν να αναγνωριστούν και να συνεχίσεις να σπουδάζεις εκεί, όπως έκαναν αρκετοί αθλητές.

Το time Out πρόγραμμα της FIBA έχει online μαθήματα, έχει εργασίες, έχει workshops τα οποία γίνονται σε 4 διαφορετικές χώρες μέσα σε 18 μήνες. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ νιώθω ότι τα πάω αρκετά καλά αλλά κυρίως καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάρω ένα πτυχίο στα χέρια μου και όχι μόνο να συνεχίσω να παίρνω courses ή προγράμματα και classes. Να έχω κάτι δηλαδή το οποίο είναι χειροπιαστό. Έτσι, παράλληλα με το Τime Οut πηγαίνω στα ΤΕΦΑΑ για να πάρω το πτυχίο μου. Τελειώνοντας το πτυχίο μου συνέχισα να κάνω μεταπτυχιακό στο sports management το οποίο τελείωσα πριν από λίγο καιρό».

«Μ' αρέσει η συνεργασία μου με τη FIBA η οποία αναπτύσσεται συνεχώς»

Ως προς το σε τι τον βοήθησε περισσότερο και το πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο ανέφερε: «Το πρόγραμμα αυτό θεωρώ ότι σου εξηγεί τον τρόπο που βιώνεις τον αθλητισμό μέσα σε ένα διοικητικό πλαίσιο. Το πως να οργανώνεις ένα αθλητικό οργανισμό και ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να έχεις για να είσαι πετυχημένος. Σου μαθαίνει πως λειτουργεί η διοίκηση και το marketing, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και το βλέπεις αναλυτικά. Επίσης κάνεις και δικά σου project τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι μπορούν να αναγνωριστούν πια αυτές οι ώρες.



Νομίζω το πιο σημαντικό που προσφέρει είναι ότι δεν πρόκειται για μία απλά εξειδικευμένη γνώση για αθλητές. Αυτό που έχει ως σκοπό το πρόγραμμα το πετυχαίνει δηλαδή να εκπαιδεύει αθλητές από όλη την Ευρώπη με σκοπό όταν θα λάβουν διοικητικές θέσεις μετά τον αθλητισμό να μπορούν να πετύχουν και να αναπτύξουν το άθλημα. Και αυτός είναι ο βασικός στόχος του Τime Οut.

Η FIBA ενδόμυχα, επειδή αναπτύσσεται παγκοσμίως, προσπαθεί μέσα από αυτό το πρόγραμμα, αν θέλεις, να διαλέξει και στελέχη που μπορεί να εντάξει στο δυναμικό της.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως αν έχεις μια ευκαιρία να διοικήσεις έναν αθλητικό οργανισμό έχεις περισσότερες ευκαιρίες να το πετύχεις έχοντας κάνει το Time Out και να παραμείνεις σε αυτό το πεδίο, έχοντας την εκπαίδευση. Δεν είναι η εκπαίδευση όμως που θα σου ανοίξει την πόρτα γιατί κάθε χώρα έχει διαφορετικό τρόπο που χρησιμοποιεί πρώην αθλητές».

Για τη συνεργασία του ίδιου με τη FIBA είπε: «Εγώ τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι με τη FIBA και είμαι σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Players Experience Program. Είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται στις περισσότερες διοργανώσεις και κυρίως στα πολύ μεγάλα τουρνουά όπως είναι τα Παγκόσμια και τα Ευρωπαϊκά Ανδρών και Γυναικών. Οπότε είναι ένα κομμάτι που εξελίσσεται συνεχώς και μεγαλώνει. Είμαι μέρος αυτού του προγράμματος και της ομάδας που το αναπτύσσει και το ξεκίνησε, οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό που μπορώ και συνεισφέρω σε αυτό το κομμάτι και να χρησιμοποιήσω όλες αυτές τις γνώσεις μου. Το Players Experience Program ξεκίνησε ολοκληρωμένα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε στις Φιλιππίνες και αφορά στον αθλητή και την εμπειρία του στη διοργάνωση. Από την ώρα που φεύγει από τη χώρα του μέχρι την ώρα που επιστρέφει. Αφορά σε κάθε λεπτομέρεια που έχει να κάνει με τη μεταφορά του, τη διαμονή του, τη διατροφή του και την εμπειρία του. Στα αποδυτήρια, στο γήπεδο και στη διοργάνωση γενικά. Έχει πάρα πολλούς τομείς που εστιάζει. Για πρώτη φορά στις Φιλιππίνες ξεκίνησε η FIBA το Players Lounge που είναι αποκλειστικά για παίχτες, μέσα στο ξενοδοχείο τους. Φροντίζει ώστε τα στάνταρ της διαμονής και της διατροφής να είναι πολύ ψηλά σε κάθε τέτοια διοργάνωση. Νομίζω ότι αυτό που βιώνει ο αθλητής από την ώρα που έρχεται πια στην ίδια διοργάνωση δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν το 2023. Κι αυτός είναι ένας λόγος που όλο και περισσότεροι αθλητές κάθε επιπέδου επιθυμούν να συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις με την Εθνική ομάδα. Ξέρουν ότι οι παροχές που θα έχουν ή οι συνθήκες που θα αγωνιστούν είναι απ' το υψηλότερο επίπεδο».

Για το πού θέλει να εστιάσει ο ίδιος δήλωσε: «Θέλω να εστιάσω σε κάποια βασικά που έχουν να κάνουν με τους παίχτες, για παράδειγμα στο Ευρωμπάσκετ, φέτος, οι ομάδες που θα πάνε στη Ρίγα, στην τελική φάση θα πάνε με τσάρτερ από κάθε όμιλο. Στο ξενοδοχείο υπάρχει ένα Players' Lounge το οποίο έχει διάφορα πράγματα μέσα, επί 24ωρο σχεδόν. Έχει σνακς, φαγητό, soft drinks, παιχνίδια από μίνι γkολφ, μπάσκετες, μέχρι φλιεπράκια και Playstation 5. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τα αποδυτήρια έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και στο branding, αλλά και στο τι πρέπει να υπάρχει μέσα για τους αθλητές. Έτσι πριν μπουν να παίξουν ένα αγώνα στο πως αντιμετωπίζονται οι παίκτες είναι κάτι που δεν συνέβαινε ποτέ. Οι συγγενείς τους έχουν συγκεκριμένες θέσεις στο γήπεδο με εισιτήρια που δίνονται στον παίχτη για κάθε διοργάνωση. Η άφιξη των ομάδων στο αεροδρόμιο πολλές φορές γίνεται από ξεχωριστή θύρα, οι αποσκευές τους που παραδίνονται αργότερα στο ξενοδοχείο, ώστε να κάνουν ένα γρήγορο check-in και να φτάσουν χωρίς ταλαιπωρία στα δωμάτιά τους. Επίσης είναι και τα δώρα που μπορεί να πάρουν οι αθλητές από τη διοργάνωση. Όλα αυτά είναι πολύ βασικά στοιχεία όμως, που κάνουν την εμπειρία τους πολύ πιο ωραία και πιο ελκυστική σε σχέση με το παρελθόν.

Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει μόνο στο NBA. Και βέβαια είναι κάτι που γίνεται και στα γυναικεία πρωταθλήματα αντίστοιχα. Υπάρχει ας πούμε μανικιούρ για τις παίκτριες, υπάρχει κομμωτήριο. Οι παίκτες το βρίσκουν πολύ ενδιαφέρον και βασικά να σου πω την αλήθεια, ειδικά στα κουρεία και στα κομμωτήρια δεν υπάρχει ούτε μία ώρα κενή. Είναι συνεχώς γεμάτα. Και φυσικά είναι δωρεάν».

Για την ανταπόκριση που λαμβάνουν: «Τo feedback που παίρνουμε είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί δεν είναι απλά να δώσεις μια λίστα με do or not αλλά να τα επιβλέψεις και να τα προσαρμόσεις σε κάθε χώρα ανάλογα και με την κουλτούρα που υπάρχει εκεί που γίνεται το κάθε πρωτάθλημα. Ο Γιάο Μινγκ μου είπε στις Φιλιππίνες ότι δεν έχουν ξαναδεί στην Κίνα κάτι τέτοιο σχετικά με τις παροχές που έχουμε για τους παίχτες του».

Ως προς το τι του αρέσει στο BCL είπε: «Αυτό που μ' αρέσει κυρίως με το BCL είναι ότι πρέπει υποχρεωτικά πέντε γηγενείς παίχτες να βρίσκονται σε κάθε ομάδα που το κάνει και λίγο πιο ελκυστικό αν θέλεις. Πάντα θα παρακολουθήσεις παίκτες απ' τη χώρα σου. Πάντα θα δεις έναν Έλληνα ή έναν Ιταλό, ή Γερμανό ή οτιδήποτε που είναι από τη χώρα προέλευσης της ομάδας. Έτσι αναπτύσσεται και το πρωτάθλημα θέλω να σου πω γιατί είναι αναγκασμένες οι ομάδες να χρησιμοποιήσουν γηγενείς παίκτες, κι έτσι αναπτύσσεται και το άθλημα της χώρας τους. Οι παίκτες βελτιώνονται».

Για την περίπτωση να ασχοληθεί με το κομμάτι της διοίκησης στην Ελλάδα: «Κοίταξε, μ' αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι της διοίκησης του αθλητισμού. Γι' αυτό και έκανα μάστερ στο Sport Management. Μ' αρέσει η συνεργασία μου με τη FIBA η οποία αναπτύσσεται συνεχώς και ανυπομονώ να αναπτύξω ακόμα περισσότερο αυτό το κομμάτι όπως και άλλα. Θα με ενδιέφερε επίσης πολύ να έχω και ένα κομμάτι να διοικήσω και στην Ελλάδα, σε έναν αθλητικό οργανισμό, σε μια ελληνική ομάδα. Αλλά αυτό το θεωρώ λίγο δύσκολο στη χώρα μας, για πολλούς λόγους».