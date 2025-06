Under Armour 3×3 BasketBall Tournament: Πειραιάς 11/7

Η UNDER ARMOUR διοργανώνει για τρίτη χρονιά το συναρπαστικό Under Armour 3×3 BasketBall Tournament.

Η UNDER ARMOUR διοργανώνει για τρίτη χρονιά το συναρπαστικό Under Armour 3×3 BasketBall Tournament. Σε συνέχεια των επιτυχημένων διοργανώσεων τα δύο προηγούμενα χρόνια, το κορυφαίο τουρνουά μπάσκετ 3x3 υπόσχεται ακόμα περισσότερο θέαμα, δράση και μοναδικές στιγμές για τους συμμετέχοντες και το κοινό. Δύο προκριματικoί γύροι σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά, τελικοί στην Αθήνα και από εκεί… Αμερική και ΝΒΑ!

Το μεγάλο έπαθλο για την κορυφαία ομάδα της χώρας είναι ένα ταξίδι στις Η.Π.Α. σε αγώνα NBA με τους Golden State Warriors όπου αγωνίζεται ο σπουδαίος Stephen Curry, ambassador της UNDER ARMOUR και τέσσερις φορές MVP.

Η αρχή έγινε από την Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης και το ταξίδι συνεχίζεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραία, την Παρασκευή, 11 Ιουλίου, σε ένα συναρπαστικό all–day event με πολλές εκπλήξεις από την Under Armour!

Κατά τη διάρκεια των προκριματικών, όλες οι ομάδες θα παραλάβουν αυθεντικό ρουχισμό από την UNDER ARMOUR. Οι ομάδες που θα προκριθούν στους τελικούς της Αθήνας θα αγωνιστούν φορώντας τεχνικά ρούχα και παπούτσια της εταιρείας, τα οποία θα αποτελούν και την επίσημη εμφάνιση των τελικών.

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Πειραιά για την πολύτιμη υποστήριξή του και την παραχώρηση του χώρου για την υλοποίηση της διοργάνωσης.

Σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια μοναδική εμπειρία μπάσκετ 3x3!

Δημτικό Θέατρο Πειραιά: Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025

Δηλώσεις συμμετοχής: Πατήστε εδώ

Τη διοργάνωση υποστηρίζουν: ΛΟΥΞ, Wilson, Stegno

H UNDER ARMOUR ανήκει στο brand portfolio του Ομίλου Φάις , την οποία εκπροσωπεί σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Under Armour διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το Under Armour 3x3 BasketBall Tournament, το μεγαλύτερο τουρνουά 3×3 στην Ελλάδα που θα στείλει την νικήτρια ομάδα στην Αμερική, για να ζήσει τον μαγικό κόσμο του NBA και μια μοναδική εμπειρία σε αγώνα των Golden State Warriors!

Η διοργάνωση χωρίζεται σε δύο προκριματικούς γύρους σε Θεσσαλονίκη & Πειραιά με μέγιστο αριθμό 32 ομάδες σε κάθε πόλη.

Οι πρώτες ομάδες από τις διοργανώσεις της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά θα προκριθούν απευθείας στα τελικά της διοργάνωσης, ενώ οι 2οι και οι 3οι από κάθε τουρνουά θα παίξουν χιαστί για να προκύψουν οι τέσσερις ομάδες του Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, όπως και τα χιαστί προκριματικά. Ο πρώτος της Θεσσαλονίκης θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού 2ος Πειραιά – 3ος Θεσσαλονίκης και αντίστοιχα ο νικητής του Πειραιά (2ος Θεσσαλονίκης – 3ος Πειραιά).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν κλείσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, είναι Έλληνες υπήκοοι και δεν έχουν ξεπεράσει το 50ο έτος της ηλικίας τους (17-49). Tο κόστος εγγραφής συνολικά για την κάθε ομάδα είναι 20€ και η πληρωμή γίνεται μέσω λογαριασμού IBAN (IBAN: GR3601725150005515102216596 ή μέσω IRIS στο: 6908734747).

Ο προκριματικός της διοργάνωσης της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Ιουνίου στην Πλατεία Αριστοτέλους και ο προκριματικός της διοργάνωσης του Πειραιά θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 11 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο.

Κάθε ομάδα θα πρέπει να εγγραφεί για να αγωνιστεί και για όλες τις εγγραφές θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τα προγράμματα των δύο προκριματικών τουρνουά θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση των εγγράφων. Το πρωί η άφιξη των ομάδων για το registration και την παραλαβή του ρουχισμού είναι προγραμματισμένη μία ώρα πριν την έναρξη των αγώνων.

Οι αγώνες σε κάθε διοργάνωση θα ολοκληρώνονται με την διεξαγωγή των δύο τελικών, μικρού (για την 3η θέση) και μεγάλου (για την 1η θέση).

Το Final Four θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας στις 12 Σεπτεμβρίου απογευματινές ώρες, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί η τοποθεσία.

Κατά την διάρκεια των δύο προκριματικών γύρων ΟΛΕΣ οι ομάδες θα παραλάβουν αυθεντικό ρουχισμό από την Under Armour για τα παιχνίδια, ενώ για τις 6 ομάδες που θα προκριθούν στα τελικά ώστε να προκύψει το Final Four θα δοθεί σε κάθε μέλος πλήρης αγωνιστική εμφάνιση και παπούτσια από την Under Armour, τα οποία θα είναι υποχρεωμένοι να φορούν κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Στην διαδικασία εγγραφής και παραλαβής υλικού πριν τους αγώνες, όλοι όσοι αγωνιστούν θα υπογράψουν μία φόρμα αποδοχής ευθυνών για τη συμμετοχή τους.

Οι κανόνες των παιχνιδιών είναι οι επίσημοι της FIBA και μπορείτε να τους διαβάσετε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://fiba3x3.com/docs/FIBA-3×3-Basketball-Rules-Summary.pdf

Η νικήτρια ομάδα θα κερδίσει το απόλυτο έπαθλο, ένα ταξίδι στις Η.Π.Α., για να βρεθεί μέσα στον παλμό του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο και να βιώσει από κοντά την εμπειρία ενός αγώνα NBA των Golden State Warriors και του κορυφαίου ambassador της Under Armour, Stephen Curry! Τα έξοδα θα καλύψει η Under Armour. Οι 2οι και οι 3οι του τελικού Final Four θα λάβουν δωροεπιταγές των 800€ και των 400€ αντίστοιχα. Η ηλεκτρονική εγγραφή στην διοργάνωση έχει την μορφή υπεύθυνης δήλωσης και έγκρισης (για τους κάτω των 18 ετών), καθώς δεν επιτρέπεται ανήλικος να εγγραφεί χωρίς την έγκριση από τον κηδεμόνα του.

Ο κάθε αθλητής που συμμετέχει στην διοργάνωση, παίρνει μέρος με δική του ευθύνη σε αυτήν, βεβαιώνει ότι έχει υποβληθεί στις κατάλληλες ιατρικές εξετάσεις και έχει βρεθεί υγιής και κατάλληλος να συμμετάσχει στο τουρνουά. Επίσης με την ηλεκτρονική του εγγραφή ο κάθε συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι ο διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού του κατά την διάρκεια της διοργάνωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ Η ONLINE ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6908734747, ΜΑΚΗΣ 6946462328).

Το πρόγραμμα των αγώνων μπορεί να αλλάζει για διάφορους λόγους και γι’ αυτό θα πρέπει να το παρακολουθείτε συστηματικά μέσα από τη σελίδα μας (τα social media της Under Armour και της GNC, @gnc_3on3), να έχετε καταχωρήσει σωστά και ακριβή τα στοιχεία επικοινωνίας σας, αλλά και να απαντάτε στις τηλεφωνικές κλήσεις και τα email που πιθανόν θα λάβετε προκειμένου να έχετε την απαραίτητη ενημέρωση.