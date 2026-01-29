Παναθηναϊκός – Ρόμα: Αδράνεια για το «τριφύλλι» με τον Ζιολκόφσκι να ισοφαρίζει (vid)
Με την συμπλήρωση80 λεπτών η Ρόμα κάνει το 1-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό με τον Ζιολκόφσκι να σκοράρει με κεφαλιά.
Μία φορά αδράνησε η άμυνα του Παναθηναϊκού και η Ρόμα το εκμεταλλεύτηκε για να κάνει το 1-1 στο 80'΄. Συγκεκριμένα μετά από σέντρα ο Κάτρης προσπάθησε να διώξει, η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι των «πρασίνων» και εκεί ο Ζιολκόφσκι κέρδισε στην μονομαχία του τον νεαρό Σκαρλατίδη και με ωραία κεφαλιά ισοφαρίζει σε 1-1.
@Photo credits: INTIME
