Με την συμπλήρωση80 λεπτών η Ρόμα κάνει το 1-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό με τον Ζιολκόφσκι να σκοράρει με κεφαλιά.

Μία φορά αδράνησε η άμυνα του Παναθηναϊκού και η Ρόμα το εκμεταλλεύτηκε για να κάνει το 1-1 στο 80'΄. Συγκεκριμένα μετά από σέντρα ο Κάτρης προσπάθησε να διώξει, η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι των «πρασίνων» και εκεί ο Ζιολκόφσκι κέρδισε στην μονομαχία του τον νεαρό Σκαρλατίδη και με ωραία κεφαλιά ισοφαρίζει σε 1-1.