Στον Κρόνο ο Μοτσενίγος

Ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου έκλεισε μια σπουδαία μεταγραφή, κάνοντας δικό του τον Σπύρο Μοτσενίγο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από το εμβληματικό στρογγυλό σχολείο, ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σπύρο Μοτσενίγο (33χρ,, 1.94μ.) για την αγωνιστική σεζόν 2025-26. Ο έμπειρος γκαρντ, με εμπειρία από όλες τις Εθνικές κατηγορίες και πολλά πρωταθλήματα, προστίθεται στη «φαρέτρα» του coach Καραμπά φέρνοντας μαζί του πλούσιο ταλέντο και πολλές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Κρόνου ο Σπύρος Μοτσενίγος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ στο Στρογγυλό και να μιλάω πλέον ως παίκτης του Κρόνου. Όλοι ξέρουν ότι η ομάδα, αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για τον αθλητισμό της Αττικής και των Νοτίων προαστίων. Αμέσως μόλις μίλησα με τον coach Καραμπά και τη διοίκηση, κατάλαβα ότι υπάρχει ένα όραμα που είναι σημαντικό για τον ελληνικό αθλητισμό κι αυτό έρχομαι να υπηρετήσω όπως μπορώ. Ελπίζω ο κόσμος να είναι στο πλευρό μας και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος όλοι μαζί θα ζήσουμε όμορφες στιγμές. Το μόνο που εύχομαι είναι υγεία και με σκληρή δουλειά θα πετύχουμε κάθε στόχο».

Το who is who του Σπύρου Μοτσενίγου

O Σπύρος Μοτσενίγος γεννήθηκε την 1 Ιανουαρίου του 1992 και έχει ύψος 1.94μ. Ο Σπύρος έχει αγωνιστεί στην καριέρα του από την Basket League και το Eurocup αλλά και σε όλες τις βαθμίδες του επαγγελματικού μπάσκετ δείχνοντας αξιοπρόσεκτη σταθερότητα. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τον Ερμή Περάματος το 2009, ενώ την επόμενη χρονιά βρέθηκε στο Ρέθυμνο για λογαριασμό του ΑΓΟΡ. Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον Πανιώνιο, ο οποίος τον ενέταξε στο δυναμικό του το 2012 και για μία τριετία έδειξε τις δυνατότητες του. Η επόμενη σεζόν (2015-16) τον βρήκε στο Παγκράτι, ενώ τη διετία 2016-18 αγωνίστηκε με τη φανέλα του Χολαργού. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο αποτέλεσε σημαντικό «γρανάζι» στην ομάδα του Διαγόρα Δρυοπιδέων έχοντας σε 30 παιχνίδια κατά μέσο όρο 23 λεπτά συμμετοχής 9,2 πόντους με 46,2% στα τρίποντα. Οι εμφανίσεις του τον έφεραν στην Καβάλα για λογαριασμό του Γ.Σ. Ελευθερούπολης και την επόμενη χρονιά στην Basket League για λογαριασμό του Χαρίλαου Τρικούπη. Το 2021 πήρε την απόφαση να μετακομίσει και πάλι για τη Νέα Σμύρνη αυτή τη φορά, όμως για λογαριασμό του Μίλωνα. Με τους «πράσινους» όντας πρωταγωνιστής και αρχηγός πήρε τα πρώτα τρία χρόνια ισόποσα πρωταθλήματα σε National League 2, National League 1 (ως η μόνη αήττητη ομάδα) και Elite League, ενώ πέρσι πάλι με τον Μίλωνα αγωνίστηκε στην National League 1.

Στην καριέρα του έχει εκπροσωπήσει πολλές φορές την Ελλάδα αγωνιζόμενος με το εθνόσημο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U16 το 2008, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U18 το 2009, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 το 2010 και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 το 2012.

Σπύρο, καλώς ήρθες στην «οικογένεια» του Κρόνου. Σου ευχόμαστε υγεία και μαζί να ζήσουμε πολλές μεγάλες στιγμές!

ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΠΑΟΚ: Το αντίο στον Στέφαν Σβαμπ (vid)

Ολυμπιακός, Καραγιαννίδης: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Προμηθέα, δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία

Κωνσταντέλιας: Η Bild έκανε λόγο για επαφές της Στουτγκάρδης με τον «Έλληνα Μέσι»