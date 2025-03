Το κάρφωμα του Μπεκρή στην κορυφή του Novibet Top 10! (vid)

Μικρό το Novibet Top 10 της εβδομάδος για να χωρέσει τις εντυπωσιακές φάσεις που μας προσέφεραν οι παίκτες της Αθήνας, με τη μία εκπληκτική φάση να διαδέχεται την άλλη! Απολαύστε!

Στο νούμερο 10, η εντυπωσιακή πάσα πίσω από την πλάτη από τον Αχιλλέα Ρισβά προς τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο με έγινε καλάθι από τον τελευταίο σε έναν τρομερό αιφνιδιασμό της Χάνειball!

Στο νούμερο 9, συνεργασία ψηλών για τους Miami Heets, με τον Γιώργο Αναστασίου να βλέπει το κόψιμο του Φίλιππου Κούρκουλου ο οποίος τελείωσε με όμορφο lay up!

Στο νούμερο 8, ο Μηνάς Μουχίμογλου πάσαρε κάτω από τα πόδια αντιπάλου (!) και ο Θανάσης Κουφόπουλος αν και κλεισμένος καλά έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ για τους Brooklyn Bets!

Στο νούμερο 7, ο Δημήτρης Σταματόπουλος είδε με την άκρη του ματιού του τον Παναγιώτη τον Πασχαλινόπουλο ο οποίος έπιασε... κοιμώμενη την άμυνα των αντιπάλων και σκόραρε με ανάποδο lay up για τους Termites!

Στο νούμερο 6, ο Γιάννης Τάλαρος των Flood of Pistachios είπε ένα εντυπωσιακό get out of here στον Μαμαλάκη που

θέλησε να σηκωθεί για να σκοράρει!

Στο νούμερο 5, ο Γιώργος Μπεκρής έκανε το ίδιο και ακόμα πιο... αεροπλανικά, καθώς έκοψε ψηλά τον αντίπαλο του, με τον φόργουορντ των Ntua Diesels να κάνει την εμφάνισή του και πιο ψηλά στη λίστα!

Στο νούμερο 4, ο Γιώργος Πολίτης έκανε... σκονάκι από τους προηγούμενους χαρίζοντας και αυτός ένα καταπληκτικό μπλοκ για τους Flexers!

Στο νούμερο 3, Γιώργος Κουλοβασιλόπουλος και Κωνσταντίνος Τσόγκας απο Athens Dragons πάσαραν αμφότεροι πίσω από την πλάτη, δίνοντάς μας μια από τις ωραιότερες φάσεις των τελευταίων εβδομάδων!

Στο νούμερο 2, ο Μάρκος Χαλκιόπουλος ίπταται για τους Phoenix Bums, με την πάσα του Σταμάτη του Παλαμιδά να είναι εξίσου εντυπωσιακή!

Στην κορυφή του Novibet Top 10 βρίσκουμε τον Γιώργο τον Μπεκρή των Ntua Diesels, ο οποίος πήρε τα βήματα και κάρφωσε, μπαίνοντας για 2η φορά στην εβδομαδιαία λίστα, δικαίως!