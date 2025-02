Ολυμπιακός για τα θύματα της Θύρας 7: «Αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν ξέχασε τα θύματα της Θύρας 7 και ανέβασε ανάρτηση για τη «μαύρη» επέτειο από εκείνη την ημέρα όπου 21 φίλαθλοί του πέθαναν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Σαν σήμερα, 8 Φεβρουαρίου του 1981, στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» εξελίχθηκε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, 21 φίλαθλοι άφησαν την τελευταία τους πνοή στην κερκίδα.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ με ανάρτησή της, τίμησε την μνήμη όσων πέθαναν εκείνη την ημέρα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η 8η Φεβρουαρίου δεν θα είναι ποτέ μία καλή μέρα ενώ ανέφερε επίσης μεταξύ άλλων: «Αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε».

Η 8η Φεβρουαρίου δεν θα είναι ποτέ μια Καλη-μέρα για την ερυθρόλευκη οικογένεια…



8.02.1981 🌹 Gone but never forgotten#OlympiacosBC pic.twitter.com/0t7tM9wjXL