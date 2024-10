Ο Καρλ Άντονι Τάουνς έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στο ματς των Νικς με τους Χόρνετς και έμεινε στους 10 πόντους.

Πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε σιγά σιγά τον Καρλ-Άντονι Τάουνς με τη φανέλα των Νικς. Ο ΚΑΤ έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα από το Μεγάλο Μήλο, βοηθώντας τον νέο του σύλλογο να φτάσει στην επικράτησε με 111-109 των Χόρνετς σε ματς της preseason.

Ο άλλοτε ψηλός της Νέας Υόρκης έμεινε στο παρκέ για 15 λεπτά και είχε 10 πόντους και 4 ριμπάουντ. Πρώτος σκόρερ των Νικς ο ΜακΜπράιντ με 22 πόντους, ενώ στους 16 σταμάτησε ο Σάμετ. Από την πλευρά των Χόρνετς ο Μπολ είχε 18 πόντους με 7 ασίστ, ενώ 15 πόντους μέτρησε ο Μαν.

Πάντως οι Νικς έχουν φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα με Μπράνσον, Χαρτ, Μπρίτζες και Τάουνς. Ο Ραντλ πλέον θα παίζει για τους Τίμπεργουλβς.

we could get used to this 🤩@KarlTowns first (preseason) bucket as a Knick‼️ pic.twitter.com/XyVk4KXeZn