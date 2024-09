Ο Φρέντι Γκιλέσπι ζήλεψε τη... δόξα του Ζινεντίν Ζιντάν από το Μουντιάλ του 2006 και «φιλοδώρησε» αντίπαλό του στο πρωτάθλημα Αυστραλίας με ανάλογη «κουτουλιά».

Λίγοι τον θυμούνται από το σύντομο και μικρό του πέρασμα από το NBA. Σίγουρα ωστόσο οι φίλοι της Euroleague θα τον γνωρίζουν από τη διετή θητεία του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας φορέσει τις φανέλες της Μπάγερν Μονάχου και του Ερυθρού Αστέρα.

Πλέον ο Φρέντι Γκιλέσπι βγάζει το «ψωμί» στο πρωτάθλημα Αυστραλίας (NBL) φορώντας τη φανέλα των Νιου Ζίλαντ Μπρέικερς. Στο τελευταίο ματς της ομάδας του ωστόσο έμελλε να γίνει ο αρνητικός πρωταγωνιστής της ομάδας του καθώς κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Σίδνεϊ Κινγκς και χωρίς να συντρέχει κάποιο ιδιαίτερος λόγος κουτούλησε αλά... Ζιντάν έναν αντίπαλό του και δη τον Σον Μπρους ο οποίος σωριάστηκε στο παρκέ.

Φυσικά ο Γκιλέσπι (σ.σ. είχε 13 πόντους και 5 ριμπάουντ έως εκείνο το σημείο) αποβλήθηκε από το παιχνίδι. Στην ομάδα όπου αγωνίζεται ο Αμερικανός σέντερ, προπονητής είναι ο πρώην Φινλανδός γκαρντ. Πέτερι Κόπονεν, γνωστός για το «φαρμακέρο» του σουτ.

Δείτε τι έγινε

Freddie Gillespie has been ejected after this incident with Shaun Bruce pic.twitter.com/DMTO2XOyyu