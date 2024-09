Ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρίσκεται στο Costa Navarino ωστόσο αυτό δεν σταματάει τους παίκτες από τη σκληρή προπόνηση της προετοιμασίας.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR μπορεί αυτές τις ημέρες να απολαμβάνουν στιγμές -σχετικής- χαλάρωσης στο Costa Navarino, ωστόσο αυτό δεν βάζει «στοπ» στην σκληρή προετοιμασία του «τριφυλλιού» ενόψει της νέας σεζόν.

Όπως φαίνεται μέσα από βίντεο τα οποία δημοσίευσε το «τριφύλλι», οι αθλητές του Εργκίν Αταμάν συνεχίζουν κανονικά τις προπονήσεις τους, με τον Τούρκο τεχνικό να έχει πλέον στη διάθεσή του όλους τους παίκτες που υπολογίζει να χρησιμοποιήσει μέσα στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου τόσο στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL όσο και στην Euroleague.

Ανάμεσα σε όσους φαίνονται είναι και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν και ο Τσέντι Όσμαν.

Time for practice 🏀☘️



Whole team is assembled!