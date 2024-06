Φουρνιέ κατά FIBA: «Δείξτε περισσότερο σεβασμό στους αθλητές σας»

Ο Εβάν Φουρνιέ κριτίκαρε τη FIBA και απαίτησε να υπάρχει μεγαλύτερος σεβασμός στους αθλητές.

Η FIBA ανάγκασε τον Εβάν Φουρνιέ να περάσει τεστ ουσιών πριν ακόμη ξημερώσει, συγκεκριμένα στις 6 παρά 5 το πρωί, με αποτέλεσμα ο Γάλλος περιφερειακός να νευριάσει και να τοποθετηθεί επί του θέματος μέσω του twitter.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος αναφέρει ότι η FIBA θα πρέπει να δείχνει περισσότερο σεβασμό στους αθλητές σημειώνοντας μάλιστα ότι αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της πιο σκληρής εβδομάδας της προετοιμασίας.

«05:55 π.μ. τεστ ουσιών σήμερα. Κατά τη διάρκεια της πιο σκληρής εβδομάδας προπονήσεων. Δείξτε περισσότερο σεβασμό στους αθλητές σας @FIBA»

5:55am drug testing today. During the hardest week of training camp. Show more respect to your athletes @FIBA