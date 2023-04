Ο Κώστας Κουφός χωρίζει πλέον τους δρόμους του με τους Λόντον Λάιονς με την ομάδα να τον αποχαιρετά μέσω του επίσημου λογαριασμού της.

Ο Κώστας Κουφός ολοκλήρωσε τη θητεία του με τους Λόντον Λάιονς! Ο έμπειρος ψηλός μετακόμισε στη Μεγάλη Βρετανία το περασμένο καλοκαίρι για λογαριασμό της ομάδας και κουβαλώντας την εμπειρία του ΝΒΑ και των ευρωπαϊκών παρκέ εμφανίστηκε στη λίγκα του EuroCup.

Στις 13 συμμετοχές που κατέγραψε μέσα στη χρονιά, σημείωσε 11.8 πόντους με 8.1 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ, ενώ πανηγύρισε το double.

«Με το τέλος της πορείας στο EuroCu το κλαμπ θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Κώστα Κουφό για την προσφορά του στην ομάδα αυτή τη σεζόν» ήταν μεταξύ άλλων τα ευχαριστήρια λόγια των "λιονταριών" για τον 34χρονο σέντερ.

