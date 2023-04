O ΛεΜπρόν Τζέιμς έγραψε για άλλη μια φορά ιστορία.

Οι Λέικερς παρουσιαζονται βελτιωμένοι, παλεύουν ακόμα και για την απευθείας πρόκριση στα playoffs. Οι λιμνάνθρωποι επικράτησαν και των Ρόκετς σε ένα ματς που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσφερε σε πολλούς τομείς στην ομάδα του. Άλλη μια ξεχωριστή επίδοση για τον Βασιλιά.

Ο ΛεΜπρόν είχε το δεύτερο triple double της σεζόν κόντρα στους Ρόκετς και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ με 2+ triple double στην ηλικία του 38 ή παραπάνω. Δεν καταλαβαίνει από ηλικίες ο Βασιλιάς και παλεύει μαζί με τον Ντέιβις να βάλει τους Λέικερς στα playoffs.

Πέρασε μια... περιπέτεια με τον τραυματισμό του και τώρα είναι ξανά στις επάλξεις. Ασταμάτητος.

