Ατομική διάκριση για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ που βρέθηκε στην καλύτερη πεντάδα του Adidas Next Gen της EuroLeague.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Adidas Next Gen Tournament της EuroLeague που διοργανώθηκε στο Μόναχο για να πάρει μία θέση στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού μέτρησε 22.2 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2.8 κλεψίματα μέσο όρο στα 29 λεπτά που αγωνίστηκε για τέσσερα παιχνίδια.

Οι υπόλοιποι τέσσερις που συμπληρώνουν την πεντάδα είναι οι Τζακ Καγίλ (Άλμπα Βερολίνου), Γιαν Βάιντ (Ρεάλ Μαδρίτης), Γιούστας Στόνκους (Ζάλγκιρις Κάουνας) και Ούγκο Γκονζάλεθ (Ρεάλ Μαδρίτης).

Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με δύο νίκες και δύο ήττες, ενώ εξασφάλισε την πέμπτη θέση με τη νίκη του απέναντι στην Ουλμ.

Here is the Best Starting Five from ANGT Munich!#AdidasNGT pic.twitter.com/uZeOdZJX7q