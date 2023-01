Δεν τα κατάφερε κόντρα στη Ζάλγκιρις ο Παναθηναϊκός και οι Λιθουανοί θα παίξουν στον τελικό του Μονάχου για το ANGT της EuroLeague μετά το 65-73.

Σαμοντούροβ και Αβδάλας έκαναν τα πάντα επιθετικά αλλά ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Ζάλγκιρις για το Adidas Next Gen της EuroLeague με 65-73 και έτσι έκλεισε τις υποχρεώσεις του στο Μόναχο με μία νίκη και δύο ήττες.

Οι «πράσινοι» έμειναν κοντά στο σκορ ως το ημίχρονο, αλλά ολοκλήρωσαν με 3/17 τρίποντα και έτσι οι Λιθουανοί είναι αυτοί που έκλεισαν θέση στον τελικό της διοργάνωσης μετά το 3/3 που πέτυχαν. Ο Σαμοντούροβ σκόραρε 18 πόντους με 7/13 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 λάθη, ενώ άλλους 19 με 7/11 δίποντα και 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ προσέθεσε ο Αβδάλας.

Για τη Ζάλγκιρις ο Γιούστας Στόνκους με 24 πόντους ήταν ο κορυφαίος, ενώ ο Μπιελιάουσκας ολοκλήρωσε με double-double έχοντας 13 πόντους, 13 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 34-36, 49-57, 65-73

.@bczalgiris earn a spot in the Munich ANGT final after adding their third win!



Munich ANGT Highlights...#AdidasNGT pic.twitter.com/oZx7p6Rh1C