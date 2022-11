Έχει... ανοίξει η όρεξη στις ομάδες από την Ταϊβάν μετά την απόκτηση του Ντουάιτ Χάουαρντ.

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ πριν από λίγες μέρες άφησε τις ΗΠΑ για να συνεχίσει να παίζει μπάσκετ στην Ταϊβάν και τους νεοσύστατους Ταογιουάν Λέοπαρντς. Φαίνεται πως η λίγκα της Ταϊβάν δεν θα μείνει εκεί και στοχεύει και σε άλλα μεγάλα ονόματα.

Μετά τον... Superman για τον οποίο αποφάσισαν να αλλάξουν ακόμα και το salary cap για να τον αντέξουν, στοχεύουν στην απόκτηση του Καρμέλο Άντονι, του Ενές Καντέρ και του Αϊζάια Τόμας. Έστω και ένας από αυτούς να πάει, μιλάμε για μεγάλη αναβάθμιση.

Ο Καρμέλο δεν έχει βρει ομάδα μετά το πέρασμα από τους Λέικερς, ο Ενές Καντέρ ψάχνεται μετά τους Σέλτικς, ενώ ο Αϊζάια πέρυσι έπαιξε λίγα ματς στη Σάρλοτ.

Dwight Howard announces he’s headed overseas to play in Taiwan for the Taoyuan Leopards. pic.twitter.com/DpikvhnXYm