Οι Αργεντινοί απάντησαν στον ΛεΜπρόν για το ντοκιμαντέρ: «Έχετε δει το prequel με τον Μανού»;

Το Netflix ανακοίνωσε πως στις 7 Οκτωβρίου θα κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ που αφορά την Team USA του 2008 και πώς αυτή κατάφερε να φτάσει ως το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του Πεκίνου ωστόσο οι Αργεντινοί θύμησαν στους Αμερικανούς τη δική τους «χρυσή» γενιά.

Σε συνεργασία με τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Ντουέιν Γουέιντ, το «Redeem Team» θα βάλει άπαντες στα ενδότερα εκείνης της ομάδας που παρέταξαν οι Αμερικανοί στο Πεκίνο και θα παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο ένα γκρουπ αρκετών σταρ του NBA έγινε μία γροθιά ως τον τελικό στόχο, το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Από την πλευρά της, η ομοσπονδία μπάσκετ της Αργεντινής... απάντησε στους συμπαραγωγούς με ένα video της «αλμπισελέστε»!

«ΛεΜπρόν Τζέιμς και Ντουέιν Ουέιντ, έχετε δει το prequel; Η "Χρυσή Γενιά"! Πρόκειται για ένα γκρουπ παικτών από τα νότια του πλανήτη που νίκησε μια ανίκητη ομάδα. Πρωταγωνιστούν ο Μανού Τζινόμπιλι, ο Λουίς Σκόλα, ο Νοτσιόνι, ο Ντελφίνο, ο Ομπέρτο και μια απίθανη ομάδα».

Ήταν το 87-80 επί των ΗΠΑ στο Μουντομπάσκετ της Ιντιανάπολις το 2002, τότε που οι Αργεντινοί έφτασαν ως τον τελικό της διοργάνωσης.

Hey! @kingjames, @DwyaneWade



Have you watched the prequel? ➡️ “Golden Generation”https://t.co/V3yEN51K5t



It’s about a group of guys from the south of the world who beat the invincible team 🫢 starring Manu Ginóbili, Luis Scola, Nocioni, Delfino, Oberto and an amazing team! https://t.co/KQyI3zIokK