ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ντουέιν Γουέιντ, Κόμπι Μπράιαντ και μία 12άδα που... τρόμαζε, κατέκτησε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του 2008 στο Πεκίνο. Το Netflix μας βάζει στα ενδότερα της Team USA με το «Redeem Team» που κάνει πρεμιέρα στις 7 Οκτωβρίου.

Το Netflix ανακοίνωσε πως στις 7 Οκτωβρίου θα κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ που αφορά την Team USA του 2008 και πως αυτή κατάφερε να φτάσει ως το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του Πεκίνου.

Netflix and the International Olympic Committee have collaborated with executive producers @DwyaneWade and @KingJames for The Redeem Team, a new documentary about the US Olympic Men's Basketball Team’s quest for gold at the 2008 Olympic Games in Beijing!



Premieres October 7 pic.twitter.com/bXL52ecWY3