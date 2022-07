Summer League: Οι Σακραμέντο Κινγκς επέστρεψαν από το -6 μέσα σε 5 δευτερόλεπτα (vid)

Τα 5'' στο μπάσκετ είναι μία αιωνιότητα και οι Σακραμέντο Κινγκς με οδηγό τον Κίγκαν Μάρεϊ το απέδειξαν απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ στο Summer League.

Ποιος είπε ότι στο Summer League δεν υπάρχει θέαμα και συγκινήσεις; Οι Σακραμέντο Κινγκς, για το ενδιαφέρον των οποίων ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε αποκλειστικά στο Gazzetta, κατάφεραν να επιστρέψουν από το -6 στο παιχνίδι κόντρα στους Ορλάντο μέσα σε μόλις 5 δευτερόλεπτα.

Πρώτα ήταν ο Νίμιας Κέτα και στη συνέχεια ποιος άλλος, ο Κίγκαν Μάρεϊ που ευστόχησαν σε back to back τρίποντα για το 87-87, που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Στα δύο έξτρα πεντάλεπτα που ακολούθησαν, βέβαια, οι Κινγκς δεν τα κατάφεραν, με το Νο1 του φετινού draft, Πάολο Μπανκέρο να σκοράρει 23 πόντους για το τελικό 94-92.

Δείτε το εντυπωσιακό comeback των Κινγκς σε 5''

THE KINGS DOWN SIX WITH SEVEN SECONDS LEFT HIT BACK-TO-BACK THREES TO FORCE OT 😤



(via @NBATV)



pic.twitter.com/ArtvO08AfM