Μία διαφορετική και... πρωτότυπη πρόταση γάμου έγινε στα παρκέ του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο 3x3 με τον Λιθουανό, Μάριους Ουζούπις, να κάνει πρόταση γάμου στην αρραβωνιαστικιά του χρησιμοποιώντας το ασημένιο μετάλλιο που μόλις είχε κερδίσει.

Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2022 στο 3x3 θα μείνει αξέχαστο για την αποστολή των Λιθουανών και κυρίως τους Μάριους Ουζούπις και την αγαπημένη του, Μαρτίνα Πετρενάιτε. Ο λόγος;

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του τελικού και την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου από τους Λιθουανούς, ο 31χρονος γκαρντ πήρε το μικρόφωνο και έβγαλε μικρό λόγο. Αφού εξήγησε πως πρόκειται για το πιο σημαντικό πράγμα της ζωής του, γύρισε προς την Πετρενάιτε και είπε: «Συγγνώμη, δεν έχω δαχτυλίδι, θα σου δώσω το μετάλλιο, θα με παντρευτείς;».

Η απάντηση ήταν... ναι! Και οι δύο Λιθουανοί που γνωρίστηκαν στο 3x3 EuroCup του 2019 οδεύουν προς τα σκαλιά της εκκλησίας.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

I'm not crying you are crying #3x3WC😭💍 pic.twitter.com/GDhQR2DiIq