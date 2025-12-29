Το All Starg Game γυναικών ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στην πόλη των Ιωαννίνων με την Team World, να επικρατεί της Team Hellas με 117-103.

Στο Νέο Κλειστό των Ιωαννίνων, ολοκληρώθηκε το All Star Game γυναικών για το 2025, μεταξύ της Team World και της Team Hellas, με τις «ξένες», να επικρατούν με 117-103.

Στη γιορτή του μπάσκετ γυναικών, κυριάρχησε το υψηλό σκορ, καθώς και το πλούσιο θέαμα που προσέφεραν απλόχερα οι παίκτριες αμφότερων των ομάδων.

Φυσικά την παράσταση έκλεψαν η Φρόσω Δρακάκη με την Σελέν Ερντέμ, που έβγαλαν τα σακάκια τους και αγωνίστηκαν σαν παίκτριες στην αναμέτρηση.

MVP του All Star Game, αναδείχθηκε η Τζαελίν Μπράουν που τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους (3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, κλεψίματα και 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Διαιτητές: Κλεσπουνιώτου, Κουρσαράκου, Γκλινάβου

Δεκάλεπτα: 20-32, 45-65, 71-91, 103-117

Μπορείτε να δείτε τη στατιστική του αγώνα ΕΔΩ.

Νικήτρια στον διαγωνισμού τριπόντων η Μάλι

Στον τελικό του διαγωνισμού τριπόντων, η Μόργκαν Μάλι ήταν η μεγάλη νικήτρια, κερδίζοντας την Ιωάννα Κριμίλη, με τελικό σκορ 22-18.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Ευάγγελος Λιόλιος, και η Άννυ Κωνσταντινίδου, Μέλος του ΔΣ της ΕΟΚ και Υπεύθυνη Εθνικών Ομάδων Γυναικών, απένειμαν στην Team Hellas τα αναμνηστικά βραβεία για τη συμμετοχή στο All Star Game elevated by ΟΠΑΠ.

Με τη δική τους σειρά, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ, Λάμπρος Τάκης, και ο Υπεύθυνος Μπάσκετ Γυναικών της ΕΟΚ, Βασίλης Πρασσάς, απένειμαν τα αναμνηστικά βραβεία στην Team World.