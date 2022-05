Πέθανε στα 46 του ο θρύλος του γερμανικού μπάσκετ, Αντεμόλα Οκουλάγια

Όπως μετέδωσε το "BIG Deutschland", ο θρύλος του μπάσκετ της Γερμανίας, Αντεμόλα Οκουλάγια, «έφυγε» από την ζωή σε ηλικία 46 ετών. Άγνωστη προς το παρόν η αιτία του θανάτου του.

Βαρύ πένθος στο γερμανικό μπάσκετ. Ο παλαίμαχος ψηλός, Αντεμόλα Οκουλάγια, «έφυγε» από την ζωή στα 46 του χρόνια, δίχως να είναι ακόμη γνωστή η αιτία του θανάτου του.

Ο Οκουλάγια, ο οποίος υπήρξε 172 φορές διεθνής με την Εθνική Γερμανίας και για αρκετά χρόνια αρχηγός της ομάδας, είχε πανηγυρίσει με το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επί σειρά ετών ήταν συνοδοιπόρος του Ντιρκ Νοβίτσκι, έχοντας αγωνιστεί στα Eurobasket των ετών 1995, 1997, 1999 και 2001, καθώς και στο Παγκόσμιο του 2006 στην Ιαπωνία.

Σε συλλογικό επίπεδο, ο ύψους 2.06μ. φόργουορντ έκανε καριέρα σε Άλμπα Βερολίνου, Μπαρτσελόνα, Μάλαγα, Μπενετόν Τρεβίζο, Βαλένθια, Χίμκι, Μπάμπεργκ, Κολωνία και Αλικάντε. Στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 11.2 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ σε 53 αγώνες.

Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2010 κι έκτοτε εργάστηκε ως αναλυτής αγώνων αλλά κυριότερα ως ατζέντης παικτών, με κορυφαία ονόματα όπως ο Ντένις Σρέντερ και ο Ντάνιελ Τάις στο πελατολόγιο του.

RIP Ademola Okulaja aka The Warrior, one of the greatest Tar Heels to ever do it 🙏 pic.twitter.com/L9k9A665nV